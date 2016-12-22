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Финансовая аналитика от Альпари: Конференция Путина окажет поддержку котировкам рубля и рынку акций
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13:12 · Финансовая аналитика от Альпари: Конференция Путина окажет поддержку котировкам рубля и рынку акций
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 13:12
Сегодня Владимир Путин проведет традиционную конференцию. Ситуация прямо противоположная раскладу двухгодичной давности. Операция в Сирии стала прекрасной рекламой российского оружия, как следствие – 2 место в мире по экспорту вооружений. Дамаск устоял, а значит, катарский газ так и не появится в Европе. Удалось сохранить дружеские отношения с Турцией, и если «Турецкий поток» будет реализован, отпадет надобность в украинском газовом транзите. На фоне примирения с Турцией значительно укрепились связи Москвы с Баку и Астаной, которые теперь вместе с Минском являются основными партнерами Москвы на постсоветском пространстве.
Санкции и обвал цен на нефть должны были разорвать экономику России. Однако падение производства и инфляционный шок от девальвации оказались достаточно скромными. Экономика России возвращается к росту, в следующем году он должен составить около 2% на фоне инфляции в 4%. Рынок акций – «Роснефть», «Сбербанк» и другие фишки – уже начали отыгрывать восстановление экономики.
Сирия и экономическая ситуация в России, вероятно, станут основными темами разговора на конференции. Естественно, также будет поднята тема отношений с Западом, прежде всего, с США. Избрание Трампа дает надежду на потепление российско-американских отношений. Заявления Владимира Путина, а кроме позитива в текущей ситуации ничего нет, скорее всего, окажут поддержку котировкам рубля и рынку акций. Новости по «Турецкому потоку», а также газовым экспортным поставкам в Европу будут значимы для капитализации «Газпрома». В целом для рынка акций естественно будут важны новости об отношениях с США. Американские инвесторы всегда играли первую скрипку на российском рынке приватизированных предприятий.
Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари