«Нефть России», 23.12.16, Москва, 12:24

Нефтяная компания "Роснефть", купившая у государства контрольный пакет акций "Башнефти", намерена увеличить инвестиции в развитие актива в 2017-2021 годах. Об этом ТАСС сообщил представитель "Роснефти".



"В рамках подготовки бизнес-плана компании на 2017-2021 гг. было проведено интегрированное ранжирование проектов "Башнефти" и "Роснефти" с целью повышения эффективности реализации инвестиционной программы. По его результатам большинство проектов по развитию актива были сохранены в инвестиционном портфеле. Кроме того, проектом консолидированного бизнес-плана, который будет представлен на рассмотрение совета директоров "Роснефти", предусмотрено увеличение инвестиций в развитие ПАО АНК "Башнефть", - отметил он.



По словам представителя "Роснефти", ключевыми направлениями развития "Башнефти" в 2017-2018 годах станут повышение операционной эффективности, сохранение динамики возмещения запасов и объемов добычи на зрелых месторождениях, развитие новых месторождений в Ненецком АО и Западной Сибири, а также увеличение глубины переработки и маржинальности выпускаемой продукции.



В марте 2016 года сообщалось, что капитальные вложения "Башнефти" в 2016 году составят около 99 млрд руб. без НДС - на разведку и добычу планировалось направить 65 млрд руб., в частности на месторождения им. Требса и им. Титова - 27 млрд руб., в "Бурнефтегаз" - 10 млрд, в нефтепереработку - 17 млрд, нефтехимию - 4 млрд руб. и т. д.



В октябре 2016 года "Роснефть" закрыла сделку по приобретению у государства 50,08% акций "Башнефти" за 329,7 млрд рублей. Нефтяная компания "Башнефть" ведет деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом.



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