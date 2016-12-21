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"Башнефть" в 2017 году ожидает сохранения уровня добычи углеводородов на уровне 2016 года
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 12:19
Нефтяная компания "Башнефть", в октябре вошедшая в структуру "Роснефти", ожидает сохранения в 2017 году добычи нефти на уровне 2016 года, но окончательные показатели будут зависеть в том числе от решений руководства страны по ограничению добычи в РФ. Об этом сообщил ТАСС представитель "Роснефти".
"Перед менеджментом стоит задача выполнения плановых показателей и повышения эффективности добычи углеводородов. В проекте бизнес-плана на 2017 год уровень добычи углеводородов ожидается на уровне 2016 г., вместе с тем окончательные показатели добычи будут зависеть от многих факторов, в том числе и от решений руководства страны по ограничению добычи в России", - отметил он.
Ранее сообщалось, что "Башнефть" в январе - сентябре 2016 г. увеличила добычу нефти на 8,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 15,9 млн т. "Башнефть" в последние годы стабильно наращивает добычу нефти, в том числе на зрелых месторождениях. Так, в 2015 году компания увеличила добычу нефти на 11,9%, до 19,9 млн тонн, в 2016 году планирует добыть более 20,3 млн тонн.
Кроме того, "Башнефть" совместно с "Лукойлом" ведет разработку месторождений им. Требса и им. Титова, являющихся одними из крупнейших на территории РФ. Доказанные запасы нефти месторождений на 31 декабря 2015 года, по оценкам "Башнефти", составляют 240,2 млн баррелей. Пиковая добыча в 4,8 млн тонн нефти в год может быть достигнута к 2020 году.
"Роснефть" 12 октября закрыла сделку по покупке 50,08% акций "Башнефти" за 329,69 млрд рублей.