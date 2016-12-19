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"Роснефть" не намерена в ближайшее время отказываться от бренда "Башнефть"
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 12:14
Нефтяная компания "Роснефть", купившая у государства контрольный пакет акций "Башнефти", в ближайшее время не планирует отказываться от бренда "Башнефть", но в долгосрочной перспективе изучит его рыночный потенциал. Об этом ТАСС сообщил представитель "Роснефти".
"В ближайшее время у компании нет планов по изменению бренда "Башнефть". При этом, в рамках долгосрочной стратегии портфеля брендов компании необходимо провести анализ положения брендов, потребительского восприятия и рыночного потенциала для формирования оптимального портфельного решения", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов выражал надежду, что после приватизации "Башнефть" сохранится как отдельный бренд, в том числе потому, что "его хорошо знают в мире".
В октябре 2016 года "Роснефть" закрыла сделку по приобретению у государства 50,08% акций "Башнефти" за 329,7 млрд рублей. Нефтяная компания "Башнефть" ведет деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом.