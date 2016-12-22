|
Новости oilru.com
Инвестиции, финансы
Московская биржа прогнозирует революцию на рынке IPO
|
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Анонсы
Выставки:
Реклама
Новости
13:12 · Финансовая аналитика от Альпари: Конференция Путина окажет поддержку котировкам рубля и рынку акций
|
© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 23.12.16, Москва, 12:09
На рынке IPO (первичное публичное размещение акций. – «Газета.Ru») в 2017 году произойдет революция. Об этом сообщает RNS со ссылкой на исполнительного директора по рынку инвестиций и инноваций Московской биржи Геннадия Марголита.
«2017 год — революционный. Я тоже жду какой-то революции, и она произойдет на рынке IPO. Это может стать если не массовым, то серийным явлением. Для этого есть все предпосылки: инфраструктура, категории инвесторов. То, чего нам не хватало, это длинных денег», — заявил Марголит.
Он также подчеркнул, что ЦБ подготовил положение, которое даст возможность НПФ вкладываться в рынок инноваций и инвестиций.
Ранее сообщалось, что Московская биржа договорилась о сотрудничестве с китайскими брокерами.