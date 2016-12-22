«Нефть России», 23.12.16, Москва, 12:09

На рынке IPO (первичное публичное размещение акций. – «Газета.Ru») в 2017 году произойдет революция. Об этом сообщает RNS со ссылкой на исполнительного директора по рынку инвестиций и инноваций Московской биржи Геннадия Марголита.



«2017 год — революционный. Я тоже жду какой-то революции, и она произойдет на рынке IPO. Это может стать если не массовым, то серийным явлением. Для этого есть все предпосылки: инфраструктура, категории инвесторов. То, чего нам не хватало, это длинных денег», — заявил Марголит.





Он также подчеркнул, что ЦБ подготовил положение, которое даст возможность НПФ вкладываться в рынок инноваций и инвестиций.



Ранее сообщалось, что Московская биржа договорилась о сотрудничестве с китайскими брокерами.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547293/