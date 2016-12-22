Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 23 декабря 2016 года, пятница , 13:14:09 мск
Нефть, Brent: $54.79 +0,3
Валюта:    60.86 -0,25    63.56 -0,05
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1259.33 Мб информации:

  • 530763 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Московская биржа прогнозирует революцию на рынке IPO

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 12:09    
На рынке IPO (первичное публичное размещение акций. – «Газета.Ru») в 2017 году произойдет революция. Об этом сообщает RNS со ссылкой на исполнительного директора по рынку инвестиций и инноваций Московской биржи Геннадия Марголита.
 
«2017 год — революционный. Я тоже жду какой-то революции, и она произойдет на рынке IPO. Это может стать если не массовым, то серийным явлением. Для этого есть все предпосылки: инфраструктура, категории инвесторов. То, чего нам не хватало, это длинных денег», — заявил Марголит.
 

Он также подчеркнул, что ЦБ подготовил положение, которое даст возможность НПФ вкладываться в рынок инноваций и инвестиций.
 
Ранее сообщалось, что Московская биржа договорилась о сотрудничестве с китайскими брокерами.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547293/

6 инвестиционных фактов о Турции в 2017 г."Роснефть" не намерена в ближайшее время отказываться от бренда "Башнефть"
Просмотров: 137
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Выставки:
 
Реклама
Дави на Газ
Новости
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 
13:12 · Финансовая аналитика от Альпари: Конференция Путина окажет поддержку котировкам рубля и рынку акций
12:24 · "Роснефть" намерена увеличить инвестиции в развитие "Башнефти" в 2017-2021 годах
12:19 · "Башнефть" в 2017 году ожидает сохранения уровня добычи углеводородов на уровне 2016 года
12:14 · "Роснефть" не намерена в ближайшее время отказываться от бренда "Башнефть"
12:09 · Московская биржа прогнозирует революцию на рынке IPO
12:04 · 6 инвестиционных фактов о Турции в 2017 г.
11:59 · Госдеп назвал армию США сильнейшей в истории
11:54 · Крепкий доллар не уничтожит развивающиеся рынки
11:49 · Fitch отзывает рейтинги по национальной шкале в РФ
11:45 · ФАС предостерегла Алекперова от неуместных прогнозов по ценам на топливо
11:39 · Credit Suisse выплатит штраф в размере $5,3 млрд
11:34 · Почему инвесторы потянулись в Россию?
10:44 · О чем спросили бы президента предприниматели
10:34 · Данные по инфляции в Китае не отражают реальность
10:29 · Большинство россиян проявило оптимизм относительно 2017 года

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Московская биржа прогнозирует революцию на рынке IPO

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 12:09   
На рынке IPO (первичное публичное размещение акций. – «Газета.Ru») в 2017 году произойдет революция. Об этом сообщает RNS со ссылкой на исполнительного директора по рынку инвестиций и инноваций Московской биржи Геннадия Марголита.
 
«2017 год — революционный. Я тоже жду какой-то революции, и она произойдет на рынке IPO. Это может стать если не массовым, то серийным явлением. Для этого есть все предпосылки: инфраструктура, категории инвесторов. То, чего нам не хватало, это длинных денег», — заявил Марголит.
 

Он также подчеркнул, что ЦБ подготовил положение, которое даст возможность НПФ вкладываться в рынок инноваций и инвестиций.
 
Ранее сообщалось, что Московская биржа договорилась о сотрудничестве с китайскими брокерами.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 