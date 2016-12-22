«Нефть России», 23.12.16, Москва, 12:04

В конце 2015 года инвесторы, аналитики и главы компаний говорили о том, что худшие два года для Турции, вероятно, уже позади. Однако они ошибались.



Непредвиденные неприятности случились на турецком рынке в течение 2016 года – неудавшийся переворот, атаки террористов, потеря инвестиционного рейтинга, рекордное ослабление турецкой лиры.



К этому необходимо добавить внешние шоки, такие как результаты голосования на референдуме в Великобритании и на президентских выборах в США.



Поэтому сейчас аналитики и инвесторы очень осторожны в своих прогнозах на 2017 год, так как боятся повторить ошибку прошлого года.



Аналитики прогнозируют, что первые полгода будут доминировать такие вопросы, как референдум о внесении конституционных изменений и превращении Турции из парламентской в президентскую республику, конфликт в Сирии и политика США.



Если в этих вопросах будут наблюдаться положительные подвижки, то аналитики рассчитывают на то, что к середине 2017 года есть возможность справиться с волатильностью на рынке.



Вот 6 основных моментов, которые необходимо учесть инвесторам относительно Турции в следующем году:



1. Референдум об изменении конституции



Для инвестиционного менеджера женевской компании RAM Capital референдум об изменении конституции и политической системы Турции будет ключевым фактором на ближайшие полгода.



В начале года законодатели примут решение относительно того, нужно ли проводить референдум по вопросу о смене политической системы, который был предложен правящей партией.



Такое изменение конституции позволит президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, которого критикуют за излишне авторитарный стиль правления, восстановить связь со своей партией.



Помимо этого, было внесено предложение вынести на референдум вопрос о продолжении переговоров по вступлению в ЕС.



2. Экономика



Сокращение экономики на 1.8% в третьем квартале стало первым с 2009 года, мирового финансового кризиса.



Замедленный рост в 2017 году неприемлем для Турции, полагают аналитики.



Экономический рост в Турции напрямую скажется на доходах, уровне задолженности и уровне занятости для компаний, отмечают инвесторы, которые стремятся взвесить все факторы и спрогнозировать, насколько серьезным может стать сокращение экономики в стране.



Сочетание таких факторов, как слабеющая экономика, слабеющая национальная валюты, уровень инфляции, превышающих запланированное значение, осложняет привлечение инвесторов в Турцию.



3. Разрешение сирийского конфликта



Турция сражается на трех фронтах – в Сирии, против курдов их партии «Рабочая партия Курдистана», против сторонников Фетхуллаха Гюлена – исламского проповедника, проживающего в США, который, по словам Эрдогана, стоял за попыткой вооруженного переворота в начале этого года, а также стоит за террористическими атаками в стране.



Решение или деэскалация любого из этих конфликтов может убедить инвесторов в том, что по крайней мере один из поводов для беспокойства перестал существовать.



Страховая премия за риск в Турции может быть снижена, если начнутся переговоры по Сирии. Это будет означать, что любое решение, которое будет принято в ходе переговоров, имеет большое значение для инвесторов.



Инвесторы и главы компаний будут внимательно следить за развитием событий в этих направлениях, чтобы сделать правильные выводы и принять решения, которые не ухудшат их положения.



4. Обзор Fitch



Fitch Ratings Ltd. снизила рейтинг Турции до BBB- в 2017 году, а это может существенно навредить финансовому сектору страны.



Снижение рейтинга до «мусорного» уровня может привести к сокращению возможностей банков выдавать кредиты.



Банки используют рейтинг Fitch для расчета оценки риска своих ЗВР, размещенных в центральном банке и ценных бумагах не в национальной валюте.



Банковский регулятор может противостоять эффектам, ограничив высокие риски для ЗВР в обязательствах в иностранной валюте.



5. Администрация Трампа





Дональд Трамп был избран президентом США, а это привело к тому, что инвесторы стали выводить деньги из развивающихся рынков. Это связано с беспокойством по поводу того, что США будут применять протекционистские меры в торговой политике. А это может навредить экономикам развивающихся стран.



Создается впечатление, что Трамп все-таки нацелен на то, чтобы выполнить свои предвыборные обещания и вернуть рабочие места в свою страну. Не так давно он сделал ряд заявлений, которые подтверждают его намерение вводить протекционистские меры в торговле.



А это не может не повлиять на настроения инвесторов и на их предпочтения.



Если Трамп и дальше будет придерживаться этой политики, то инвесторы будут выводить деньги с развивающихся рынков, включая Турцию. А для Турции это имеет особое значение, так как страна зависит от притока иностранной валюты, которые финансируют дефицит торгового баланса.



6. Отношения Турции с ЕС



Отношения Турции с ЕС, который является крупнейшим торговым партнером Турции, ухудшились после того, как почти 100 000 чиновников, судей, ученых и журналистов были арестованы, задержаны или уволены после неудавшегося госпереворота в стране 15 июля.



Кроме того, когда Европарламент призвал в приостановке переговоров по вопросу о вступлении Турции в ЕС в ноябре, Эрдоган ответил тем, что позволит беженцам ехать в Европу.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547292/ Источник: Вести ← Госдеп назвал армию США сильнейшей в истории Московская биржа прогнозирует революцию на рынке IPO → Новости net.finam.ru