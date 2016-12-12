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Госдеп назвал армию США сильнейшей в истории

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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 11:59    
Представитель Государственного департамента США Джон Кирби назвал американскую армию сильнейшей в мире на данный момент. Своим мнением он поделился в ходе выступления на брифинге.
 
"Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, с таким же командованием и ресурсами, как Вооруженные силы США сегодня", - цитирует Кирби пресс-служба Госдепа США.
 
Этим заявлением Кирби ответил на слова президента России Владимира Путина, который ранее на заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что "Россия сильнее любого потенциального агрессора". Кирби также отметил, что не считает, что действия России на Украине и в Сирии подняли статус российский войск.
 
В свою очередь российский президент в ходе выступления на коллегии оборонного ведомства отметил, что за последнее время было сделано многое для укрепления обороноспособности России.
 
"Вместе с тем уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и нашу историю, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого", - подчеркнул Владимир Путин.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547291/

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Госдеп назвал армию США сильнейшей в истории

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 11:59   
Представитель Государственного департамента США Джон Кирби назвал американскую армию сильнейшей в мире на данный момент. Своим мнением он поделился в ходе выступления на брифинге.
 
"Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, с таким же командованием и ресурсами, как Вооруженные силы США сегодня", - цитирует Кирби пресс-служба Госдепа США.
 
Этим заявлением Кирби ответил на слова президента России Владимира Путина, который ранее на заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что "Россия сильнее любого потенциального агрессора". Кирби также отметил, что не считает, что действия России на Украине и в Сирии подняли статус российский войск.
 
В свою очередь российский президент в ходе выступления на коллегии оборонного ведомства отметил, что за последнее время было сделано многое для укрепления обороноспособности России.
 
"Вместе с тем уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и нашу историю, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого", - подчеркнул Владимир Путин.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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