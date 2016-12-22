«Нефть России», 23.12.16, Москва, 11:54

Ралли доллара отрицательно повлияло на активы развивающихся рынков, но средства вернутся на эти рынки в следующем году, считает глава стратегии HSBC на азиатских фондовых рынках Геральд ван дер Линде.



"Мы видим сильное ралли доллара, ожидания ускорения инфляции в США; мы видим ралли на рынках США. Значительная часть этих денег возвращается в США на фоне очень высоких ожиданий по поводу прихода новой администрации, - сказал ван дер Линде в интервью CNBC. - Но вы видите, что это ралли начинает понемногу ослабевать".



Доллар резко вырос после неожиданной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Поддержку доллару оказала и Федеральная резервная система, сообщив на прошлой неделе, что, вероятно, повысит ставки трижды в следующем году, а не дважды, как ожидалось ранее.



Это спровоцировало существенный отток капитала с развивающихся рынков, поскольку более сильный доллар и более высокие ставки ФРС снижают привлекательность рисковых активов в развивающихся странах. Кроме того, способность компаний в развивающихся странах обслуживать номинированный в долларах долг снизится.



Однако, как отмечает Геральд ван дер Линде, ралли доллара и доходности американских облигаций зашли в тупик в конце декабря. По мнению эксперта, ожидания более сильного роста в США не только уже заложены в цены, но и могут оказаться слишком высокими.



"Поскольку рост доллара и рынка облигаций США замедляется, я думаю, вы увидите некоторый разворот к развивающимся рынкам", - сказал он.



В то же время ван дер Линде отметил, что торговый цикл в мире остается "крайне слабым", в то время как протекционизм на подъеме, и посоветовал быть избирательными, особенно в Азии.



"Мы собираемся сосредоточиться на рынках, где есть большой внутренний компонент, доступный на рынках, и в меньшей степени на экспортном цикле, потому что экспортный цикл очень слаб в регионе", - сказал он.

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