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Инвестиции, финансы

Крепкий доллар не уничтожит развивающиеся рынки

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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 11:54    
Ралли доллара отрицательно повлияло на активы развивающихся рынков, но средства вернутся на эти рынки в следующем году, считает глава стратегии HSBC на азиатских фондовых рынках Геральд ван дер Линде.
 
"Мы видим сильное ралли доллара, ожидания ускорения инфляции в США; мы видим ралли на рынках США. Значительная часть этих денег возвращается в США на фоне очень высоких ожиданий по поводу прихода новой администрации, - сказал ван дер Линде в интервью CNBC. - Но вы видите, что это ралли начинает понемногу ослабевать".
 
Доллар резко вырос после неожиданной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Поддержку доллару оказала и Федеральная резервная система, сообщив на прошлой неделе, что, вероятно, повысит ставки трижды в следующем году, а не дважды, как ожидалось ранее.
 
Это спровоцировало существенный отток капитала с развивающихся рынков, поскольку более сильный доллар и более высокие ставки ФРС снижают привлекательность рисковых активов в развивающихся странах. Кроме того, способность компаний в развивающихся странах обслуживать номинированный в долларах долг снизится.
 
Однако, как отмечает Геральд ван дер Линде, ралли доллара и доходности американских облигаций зашли в тупик в конце декабря. По мнению эксперта, ожидания более сильного роста в США не только уже заложены в цены, но и могут оказаться слишком высокими.
 
"Поскольку рост доллара и рынка облигаций США замедляется, я думаю, вы увидите некоторый разворот к развивающимся рынкам", - сказал он.
 
В то же время ван дер Линде отметил, что торговый цикл в мире остается "крайне слабым", в то время как протекционизм на подъеме, и посоветовал быть избирательными, особенно в Азии.
 
"Мы собираемся сосредоточиться на рынках, где есть большой внутренний компонент, доступный на рынках, и в меньшей степени на экспортном цикле, потому что экспортный цикл очень слаб в регионе", - сказал он.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547290/

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Крепкий доллар не уничтожит развивающиеся рынки

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 11:54   
Ралли доллара отрицательно повлияло на активы развивающихся рынков, но средства вернутся на эти рынки в следующем году, считает глава стратегии HSBC на азиатских фондовых рынках Геральд ван дер Линде.
 
"Мы видим сильное ралли доллара, ожидания ускорения инфляции в США; мы видим ралли на рынках США. Значительная часть этих денег возвращается в США на фоне очень высоких ожиданий по поводу прихода новой администрации, - сказал ван дер Линде в интервью CNBC. - Но вы видите, что это ралли начинает понемногу ослабевать".
 
Доллар резко вырос после неожиданной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Поддержку доллару оказала и Федеральная резервная система, сообщив на прошлой неделе, что, вероятно, повысит ставки трижды в следующем году, а не дважды, как ожидалось ранее.
 
Это спровоцировало существенный отток капитала с развивающихся рынков, поскольку более сильный доллар и более высокие ставки ФРС снижают привлекательность рисковых активов в развивающихся странах. Кроме того, способность компаний в развивающихся странах обслуживать номинированный в долларах долг снизится.
 
Однако, как отмечает Геральд ван дер Линде, ралли доллара и доходности американских облигаций зашли в тупик в конце декабря. По мнению эксперта, ожидания более сильного роста в США не только уже заложены в цены, но и могут оказаться слишком высокими.
 
"Поскольку рост доллара и рынка облигаций США замедляется, я думаю, вы увидите некоторый разворот к развивающимся рынкам", - сказал он.
 
В то же время ван дер Линде отметил, что торговый цикл в мире остается "крайне слабым", в то время как протекционизм на подъеме, и посоветовал быть избирательными, особенно в Азии.
 
"Мы собираемся сосредоточиться на рынках, где есть большой внутренний компонент, доступный на рынках, и в меньшей степени на экспортном цикле, потому что экспортный цикл очень слаб в регионе", - сказал он.

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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