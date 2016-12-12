«Нефть России», 23.12.16, Москва, 11:49

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings решило отозвать рейтинги по национальной шкале в Российской Федерации после введения новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России.



"Данное решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России, налагающей требования, в результате которых рейтинги Fitch Ratings по российской национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных целях", - отмечается в сообщении агентства.



Fitch Ratings отзовет около 150 публичных рейтингов по российской национальной шкале к 31 марта 2017 года.



"Fitch Ratings поддерживает и стремится продолжать открытый и конструктивный диалог с Центральным банком России, - говорится в сообщении. - Агентство по-прежнему нацелено на предоставление прозрачных и ориентированных на перспективу мнений о кредитоспособности для инвесторов на российском рынке".



При этом Fitch продолжит присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале.



Fitch работает в России уже несколько лет, его офис в Москве был открыт в 2003 году. Агентство продолжает расширять портфель российских эмитентов международных долговых обязательств, который в настоящее время насчитывает около 200 эмитентов.



Согласно новому закону, который вступит в силу в 2017 году, рейтинговые агентства не вправе отзывать кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале, в связи с решениями органов власти иностранных государств (например, в случае введения ими санкций в отношении тех или иных юридических лиц). Как отмечают эксперты, это требование фактически ставит международные агентства перед выбором между исполнением законодательства РФ и стран, где находится весь основной бизнес данных агентств (США, ЕС).



Для осуществления рейтинговой деятельности на территории России по истечении переходного периода (13 января 2017 года для российских юрлиц и 13 июля 2017 года для иностранных) необходимо наличие аккредитации Банка России.



На данный момент аккредитацию ЦБ получили только два рейтинговых агентства - АКРА и "Эксперт РА". Чтобы рейтинги "большой тройки" международных агентств по национальной шкале учитывались в регулятивных целях, они должны создать на территории России дочерние компании.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547289/ Источник: Вести ← ФАС предостерегла Алекперова от неуместных прогнозов по ценам на топливо Крепкий доллар не уничтожит развивающиеся рынки → Новости net.finam.ru