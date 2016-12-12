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Рейтинги

Fitch отзывает рейтинги по национальной шкале в РФ

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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 11:49    
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings решило отозвать рейтинги по национальной шкале в Российской Федерации после введения новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России.
 
"Данное решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России, налагающей требования, в результате которых рейтинги Fitch Ratings по российской национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных целях", - отмечается в сообщении агентства.
 
Fitch Ratings отзовет около 150 публичных рейтингов по российской национальной шкале к 31 марта 2017 года.
 
"Fitch Ratings поддерживает и стремится продолжать открытый и конструктивный диалог с Центральным банком России, - говорится в сообщении. - Агентство по-прежнему нацелено на предоставление прозрачных и ориентированных на перспективу мнений о кредитоспособности для инвесторов на российском рынке".
 
При этом Fitch продолжит присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале.
 
Fitch работает в России уже несколько лет, его офис в Москве был открыт в 2003 году. Агентство продолжает расширять портфель российских эмитентов международных долговых обязательств, который в настоящее время насчитывает около 200 эмитентов.
 
Согласно новому закону, который вступит в силу в 2017 году, рейтинговые агентства не вправе отзывать кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале, в связи с решениями органов власти иностранных государств (например, в случае введения ими санкций в отношении тех или иных юридических лиц). Как отмечают эксперты, это требование фактически ставит международные агентства перед выбором между исполнением законодательства РФ и стран, где находится весь основной бизнес данных агентств (США, ЕС).
 
Для осуществления рейтинговой деятельности на территории России по истечении переходного периода (13 января 2017 года для российских юрлиц и 13 июля 2017 года для иностранных) необходимо наличие аккредитации Банка России.
 
На данный момент аккредитацию ЦБ получили только два рейтинговых агентства - АКРА и "Эксперт РА". Чтобы рейтинги "большой тройки" международных агентств по национальной шкале учитывались в регулятивных целях, они должны создать на территории России дочерние компании.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547289/

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Fitch отзывает рейтинги по национальной шкале в РФ

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 11:49   
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings решило отозвать рейтинги по национальной шкале в Российской Федерации после введения новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России.
 
"Данное решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России, налагающей требования, в результате которых рейтинги Fitch Ratings по российской национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных целях", - отмечается в сообщении агентства.
 
Fitch Ratings отзовет около 150 публичных рейтингов по российской национальной шкале к 31 марта 2017 года.
 
"Fitch Ratings поддерживает и стремится продолжать открытый и конструктивный диалог с Центральным банком России, - говорится в сообщении. - Агентство по-прежнему нацелено на предоставление прозрачных и ориентированных на перспективу мнений о кредитоспособности для инвесторов на российском рынке".
 
При этом Fitch продолжит присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале.
 
Fitch работает в России уже несколько лет, его офис в Москве был открыт в 2003 году. Агентство продолжает расширять портфель российских эмитентов международных долговых обязательств, который в настоящее время насчитывает около 200 эмитентов.
 
Согласно новому закону, который вступит в силу в 2017 году, рейтинговые агентства не вправе отзывать кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале, в связи с решениями органов власти иностранных государств (например, в случае введения ими санкций в отношении тех или иных юридических лиц). Как отмечают эксперты, это требование фактически ставит международные агентства перед выбором между исполнением законодательства РФ и стран, где находится весь основной бизнес данных агентств (США, ЕС).
 
Для осуществления рейтинговой деятельности на территории России по истечении переходного периода (13 января 2017 года для российских юрлиц и 13 июля 2017 года для иностранных) необходимо наличие аккредитации Банка России.
 
На данный момент аккредитацию ЦБ получили только два рейтинговых агентства - АКРА и "Эксперт РА". Чтобы рейтинги "большой тройки" международных агентств по национальной шкале учитывались в регулятивных целях, они должны создать на территории России дочерние компании.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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