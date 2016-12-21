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ФАС предостерегла Алекперова от неуместных прогнозов по ценам на топливо

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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 11:45    
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России официально предостерегла президента нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова от "действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства". В частности, речь идет о прогнозировании цен на топливо, говорится в сообщении службы.
 
На прошлой неделе в интервью Vesti.ru Алекперов сообщил, что в следующем году прогнозирует плавный рост цен на топливо в России на 8-12% в связи с ростом акцизов.
 
"Вагит Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов Российской Федерации", — отмечает ФАС.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547288/

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ФАС предостерегла Алекперова от неуместных прогнозов по ценам на топливо

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 11:45   
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России официально предостерегла президента нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова от "действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства". В частности, речь идет о прогнозировании цен на топливо, говорится в сообщении службы.
 
На прошлой неделе в интервью Vesti.ru Алекперов сообщил, что в следующем году прогнозирует плавный рост цен на топливо в России на 8-12% в связи с ростом акцизов.
 
"Вагит Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов Российской Федерации", — отмечает ФАС.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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