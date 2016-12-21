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ФАС предостерегла Алекперова от неуместных прогнозов по ценам на топливо
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 11:45
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России официально предостерегла президента нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова от "действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства". В частности, речь идет о прогнозировании цен на топливо, говорится в сообщении службы.
На прошлой неделе в интервью Vesti.ru Алекперов сообщил, что в следующем году прогнозирует плавный рост цен на топливо в России на 8-12% в связи с ростом акцизов.
"Вагит Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов Российской Федерации", — отмечает ФАС.