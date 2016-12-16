«Нефть России», 23.12.16, Москва, 11:39

Credit Suisse Group AG согласился выплатить $5,28 млрд после проведенного властями США расследования о махинациях с продажей рядом банков ипотечных ценных бумаг в преддверии финансового кризиса 2008 г., пишет Bloomberg.



Швейцарский кредитор заплатит штраф в размере $2,48 млрд, а также $2,8 млрд домовладельцам и общинам, пострадавшим от обвала цен на жилье, говорится в заявлении банка.



Данное заявление появилось, после того как Deutsche Bank урегулировал сумму штрафа с властями США. Ее удалось сократить вдвое по сравнению с начальными требованиями американского Минюста до $7,2 млрд.



За этим последовала информация о том, что Минюст США подал иск в суд на британский банк Barclays. Финансовую организацию также заподозрили в возможном мошенничестве при продаже ипотечных ценных бумаг.



Что касается Credit Suisse, то, по мнению аналитика Kepler Cheuvreux Питера Казановы, после договоренности швейцарскому банку удалось устранить крупнейшие факторы неопределенности, и это хорошая новость.



Администрация Обамы продолжает настаивать на завершении расследования в отношении компаний с Уолл-стрит, которые создавали и реализовывали низкокачественные ипотечные облигации, что и стало одной из главных причин глобального финансового кризиса 2008 г.



До этого дня властям США удалось получить более $46 млрд в виде штрафов от шести финансовых учреждений.

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