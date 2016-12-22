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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 11:34
Спрос на российские активы увеличивается, да и в целом оценка рисков инвестиций в РФ сейчас выглядит совсем иначе, если сравнивать с прошлыми годами. Как итог, падение риска в декабре может стать самым сильным с 2004 г.
Итак, по итогам декабря кредитный риск России может показать самое значительное улучшение как минимум с 2004 г., об этом сообщает агентство Bloomberg.
Главным критерием кредитного риска страны на финансовых рынках принято считать кредитно-дефолтные свопы: они отражают стоимость страховки от дефолта при инвестициях в облигации той или иной страны.
В данном конкретном случае стоимость этих контрактов с начала декабря снизилась уже на 21%.
Как отражение позитивных изменений мы видим укрепление рубля, а также устойчивую позицию российских гособлигаций. Даже в период глобальных распродаж российские ОФЗ не показывали слишком сильной негативной динамики.
Свою роль в улучшении ситуации, безусловно, сыграли растущие цены на нефть и ряд других факторов. Так, например, можно отметить сделку по приватизации пакета акций "Роснефти". Вопреки прогнозам покупателем стал консорциум зарубежных инвесторов в составе Glencore и Катарского суверенного фонда. Этот момент очень порадовал инвесторов, хотя, конечно, определенные вопросы к сделке остаются.
Нельзя еще раз не сказать о ценах на нефть. В декабре баррель смеси Brent подорожал почти на $10, и это, конечно же, позитивно сказывается н финансовом положении страны.
В какой-то степени инвесторы позитивно оценивают и изменения в отношении России с США. Настроения изменились после неожиданной победы Дональда Трампа. Возможно, конечно, Трамп захочет снять санкции с России, но на это все равно уйдет время, да и он сам говорил, что в одночасье этого не произойдет.
Если говорить о геополитической ситуации в мире, то она остается крайне напряженной, причем не только для России, так что любые попытки уходящей администрации президента США Обамы как-то насолить нашей стране уже абсолютно никому не интересны.
Напротив, все больше стран пытаются наладить отношения с Москвой, и лишь Европа и США пока отгораживаются санкциями.