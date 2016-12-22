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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 11:29
В четверг курс евро/доллар закрылся в небольшом плюсе. Учитывая, что многие основные валюты торговались в минусе к доллару США, евро помогли укрепиться два кросса – евро/фунт и евро/йена. На американской статистике евро не мог так подскочить. Есть мнение, что его укрепление к фунту вызвал «Бундесбанк», который в конце месяца за стерлинги покупает единую валюту.
Индекс опережающих индикаторов в США снизился до уровня 0,0% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,1%).
Индекс личных доходов в США упал до 0,0%. Индекс личных расходов в США снизился до +0,2%.
Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 17.12 составило 275 тыс. (прогноз был 256 тыс., предыдущее значение 254 тыс.).
Окончательное значение индекса ВВП в США за III квартал 2016 года составило 3,5% (прогноз был 3,2%, уточненное значение 3,2%).
Индекс заказов на товары длительного пользования в США за октябрь составил -4,6% (прогноз был -4,7%, предыдущее значение пересмотрено с 4,6 до 4,8%).
В преддверии рождественских праздников рынок низколиквидный. Стоит ожидать сильных движений в любую сторону без каких либо на причин.
Внутридневной прогноз: минимум – 1,0412, максимум – 1,0454, закрытие – 1,0428. На фоне всплеска волатильности в кроссах евро/йена и евро/фунт, курс евро/доллар подскочил к уровню 1,0499. Так как рынок тонкий, то опять же при развороте тех же курсов, цена вернулсь на уровне 1,0432.
Десять часов курс евро торгуется в боковом тренде под трендовой линией. Учитывая сформировавшуюся дневную свечу с длинной тенью по прогнозу ожидается снижение курса евро от 1,0454 до 1,0412. В идедале желательно увидеть падение до 1,0397.
11:00 Швейцария – экономический барометр KOF за декабрь.
12:30 Великобритания – сальдо платежного баланса 3 кв. 2016, окончательный прирост ВВП за 3 кв. 2016, индекс деловой активности в секторе услуг октябрь, пересмотренные деловые инвестиции 3 кв. 2016.
16:30 Канада – прирост ВВП за октябрь.
18:00 США – продажи на первичном рынке жилья за ноябрь, пересмотренные потребительские настроения от Мичиганского университета за декабрь, пересмотренные инфляционные ожидания от Мичиганского университета декабрь.
21:00 – число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes.
Владислав Антонов, аналитик Альпари