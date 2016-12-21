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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 10:44
Сегодня состоится пресс-конференция Владимира Путина. В прошлом году большая часть вопросов, заданных президенту на аналогичной встрече с журналистами, была посвящена проблемам экономики. "Коммерсантъ FM" поинтересовался у представителей отечественного бизнеса, о чем они хотели бы спросить главу государства.
Давид Якобашвили, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей: "Развитие экономики — вот что нас больше всего волнует. Все-таки я за то, чтобы приняли программу, которую разрабатывает Алексей Леонидович Кудрин с его командой".
Александр Хандруев, вице-президент Ассоциации региональных банков России: "Малый частный бизнес стригут, а криминальный малый бизнес крышуют. Слов много, а воз и ныне там. В поддержке малого бизнеса один шаг практического действия важнее дюжины программ. Малый бизнес обкладывают разного рода поборами. Простой вопрос — когда перестанут здоровый бизнес стричь, а криминальный крышевать? Вот в чем вопрос".
Владимир Попов, президент и председатель совета директоров группы компаний Favorit Motors: "Наверное, все-таки главный вопрос — это основные пути, каким образом сделать российскую экономику более конкурентоспособной именно через призму применения digital-технологий. Потому что на сегодня, к сожалению, развитие digital-технологий в Российской Федерации во всех сферах, в том числе и в нашей автомобильной отрасли, существенно ниже, чем наш потенциал".
Алена Владимирская, руководитель проекта "Антирабство": "В 2017 году будут сокращены 30% от работающих в Сбербанке. Как государство собирается обеспечивать дальнейшее трудоустройство этих людей? И отсюда второй вопрос: это сокращение связано, прежде всего, с автоматизацией. Многие профессии в ближайшие годы уйдут. Не боится ли наш президент, что частично функции не его, а его аппарата тоже будут заменены на автоматику? И в этом случае куда пойдут работать эти люди?"
Сергей Куранов, директор сети киосков "Интерайс": "Какие нужны шаги, какие действия в масштабах нашего государства, чтобы вернуть почет и уважение к профессии предпринимателя, чтобы к нам, к малым бизнесменам, ввернулось уважение соразмерно нашему вкладу?"