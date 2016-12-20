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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 10:34
Официальный уровень инфляции в Китае, который по-прежнему находится на среднем уровне в 2% последние четыре года, маскирует всплеск стоимости жизни наиболее влиятельных граждан, пишет Bloomberg.
Вот почему Хао Хонг, главный стратег Bank of Communications International Holdings Co. в Гонконге, смотрит в первую очередь на рост цен на жилье и промышленные товары, вместе с продолжающимся снижением курса юаня, чтобы более эффективно измерить уровень инфляции.
По мере того как индекс потребительских цен вырос на 2,3% в ноябре по сравнению с годом ранее, индекс цен производителей подскочил на 3,3%, цены на новое жилье в городах первого порядка выросли почти на 27%.
"Официальный индекс потребительских цен в Китае, безусловно, занижен," - сказал Хонг. Валюта слабеет с сохраняющимся импульсом, а рост доходности 10-летних бондов пока еще не завершился.
Доходность 10-летних облигаций уже начала приспосабливаться к ситуации, показав рост до 3,19%, так что рост за три месяца составил более 50 базисных пунктов. Хонг, один из немногих прогнозистов, который предсказал инвестиционный бум в Китае в 2005 году, считает, что справедливая стоимость юаня должна составлять 7,5 за доллар, хотя курс китайской валюты к данному моменту снизился на 6,6% до 6,9497 юаня за доллар.