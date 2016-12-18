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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 10:29
Более половины россиян (53%) надеются, что новый год будет для них лучше, чем уходящий 2016 год, пессимистично настроены лишь 4% респондентов, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".
Почти каждый пятый (18%) сомневается, что наступающий год будет отличаться от предыдущего, показал опрос, проведенный 9-12 декабря среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
По данным социологов, большинство россиян, как и прежде, ожидают громких коррупционных скандалов и отставок министров в новом году (60% сейчас и 53% год назад). В возможность отставки правительства верят 16%, госпереворота - 9%.
Снизилась доля тех, кто ожидает в будущем году массовых волнений и протестов населения (21% против 31% в 2016 году), столкновений на национальной почве (17% против 30%), крупных техногенных катастроф (27% против 37%).
Каждый четвертый не исключает в следующем году массовых эпидемий (26%), каждый пятый - обострения ситуации на Северном Кавказе (22%), вооруженного конфликта с какой-то из соседних стран (21%), каждый десятый - войны с США/НАТО (10%).