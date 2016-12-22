«Нефть России», 23.12.16, Москва, 10:24

Российский рубль завершает еще одну крайне позитивную для себя неделю. Укрепление национальной валюты продолжается, и серьезных негативных сигналов пока не поступает.



Курс доллара и евро на Московской бирже находится сейчас на минимумах с середины 2015 г. Евро стоит 63,6 руб, а доллар - 60,9 руб. В целом ситуация складывается для рубля благоприятно, хотя каких-то особых предпосылок сейчас нет.

Стоит, правда, отметить, что кредитно-дефолтные свопы на Россию с начала месяца снизились примерно на 20%, то есть инвесторы видят все меньше рисков при инвестициях в РФ.



Наиболее четко сейчас, пожалуй, выглядит техническая картина, особенно в паре с евро.



Синими зонами на графике отмечены уровни проторговки, и они обычно задерживают движение цены. Сейчас как раз котировки пришли к одной из таких зон, и, возможно, поэтому движение цены вниз притормозилось. Если же этот диапазон будет пройден, то в теории котировка очень быстро провалится до следующего уровня, а это уже диапазон 57,5-58 руб. за евро.



Кто-то может разглядеть на графике фигуру "голова и плечи", но она, если и есть, то явно не в классическом виде, так что делать на этом акцент не стоит.



Рассмотрим график пары доллар/рубль, тем более что на нее на Московской бирже есть достаточно ликвидные фьючерсные контракты.



Здесь ориентиры уже совсем другие. Уровнем поддержки долгое время выступала отметка 62,5 руб. за доллар. Однако совсем недавно она была пробита, и мы увидели ускорение движения вниз. По идее, никаких преград для дальнейшего движения цены вниз вплоть до 58 руб. за доллар нет.



Во всяком случае техническая картина выглядит таким образом. Для укрепления рубля в этой паре, конечно, нужен дополнительный рост цен на нефть, но пока котировки нефтяных фьючерсов остановились и торгуются вокруг отметки $55.



Возможно, мы увидим его уже в январе, когда ОПЕК и другие страны начнут исполнять взятые на себя обязательства.



Если же говорить о позиционировании крупных игроков в паре доллар/рубль, то здесь перевес остается на стороне тех, кто делает ставку на укрепление рубля: 1,323 млн контрактов против 989,2 тыс. Это лишь подтверждает то, что шансы на дальнейшее укрепление рубля высоки.

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