Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 23 декабря 2016 года, пятница , 11:14:40 мск
Нефть, Brent: $54.79 +0,3
Валюта:    60.86 -0,25    63.56 -0,05
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1259.33 Мб информации:

  • 530763 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Рубль: шансы на укрепление очень высоки

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 10:24    
Российский рубль завершает еще одну крайне позитивную для себя неделю. Укрепление национальной валюты продолжается, и серьезных негативных сигналов пока не поступает.
 
Курс доллара и евро на Московской бирже находится сейчас на минимумах с середины 2015 г. Евро стоит 63,6 руб, а доллар - 60,9 руб. В целом ситуация складывается для рубля благоприятно, хотя каких-то особых предпосылок сейчас нет.
Стоит, правда, отметить, что кредитно-дефолтные свопы на Россию с начала месяца снизились примерно на 20%, то есть инвесторы видят все меньше рисков при инвестициях в РФ.
 
Наиболее четко сейчас, пожалуй, выглядит техническая картина, особенно в паре с евро.
 
Синими зонами на графике отмечены уровни проторговки, и они обычно задерживают движение цены. Сейчас как раз котировки пришли к одной из таких зон, и, возможно, поэтому движение цены вниз притормозилось. Если же этот диапазон будет пройден, то в теории котировка очень быстро провалится до следующего уровня, а это уже диапазон 57,5-58 руб. за евро.
 
Кто-то может разглядеть на графике фигуру "голова и плечи", но она, если и есть, то явно не в классическом виде, так что делать на этом акцент не стоит.
 
Рассмотрим график пары доллар/рубль, тем более что на нее на Московской бирже есть достаточно ликвидные фьючерсные контракты.
 
Здесь ориентиры уже совсем другие. Уровнем поддержки долгое время выступала отметка 62,5 руб. за доллар. Однако совсем недавно она была пробита, и мы увидели ускорение движения вниз. По идее, никаких преград для дальнейшего движения цены вниз вплоть до 58 руб. за доллар нет.
 
Во всяком случае техническая картина выглядит таким образом. Для укрепления рубля в этой паре, конечно, нужен дополнительный рост цен на нефть, но пока котировки нефтяных фьючерсов остановились и торгуются вокруг отметки $55.
 
Возможно, мы увидим его уже в январе, когда ОПЕК и другие страны начнут исполнять взятые на себя обязательства.
 
Если же говорить о позиционировании крупных игроков в паре доллар/рубль, то здесь перевес остается на стороне тех, кто делает ставку на укрепление рубля: 1,323 млн контрактов против 989,2 тыс. Это лишь подтверждает то, что шансы на дальнейшее укрепление рубля высоки.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547281/

Сахалин в 2016 году увеличил экспорт газа, угля и ВБР в Китай в три разаБольшинство россиян проявило оптимизм относительно 2017 года
Просмотров: 138
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Выставки:
 
Реклама
Дави на Газ
Новости
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 
10:44 · О чем спросили бы президента предприниматели
10:34 · Данные по инфляции в Китае не отражают реальность
10:29 · Большинство россиян проявило оптимизм относительно 2017 года
10:24 · Рубль: шансы на укрепление очень высоки
10:19 · Сахалин в 2016 году увеличил экспорт газа, угля и ВБР в Китай в три раза
10:15 · ЦБ назначил временную администрацию в Интехбанк
10:10 · Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно
10:03 · Эксперты назвали 60% выпущенных в России облигаций неликвидными
09:57 · Эксперт: США чаще всех в мире вмешиваются в чужие выборы
09:52 · СМИ: Татарстан выступил против идеи увеличения НДПИ для нефтяников
09:50 · Финансовая аналитика от Альпари: Курс доллара может коснуться отметки 60 руб.
09:47 · Директор ЦРУ выступил против кибератак на Россию
09:42 · Рынок труда смотрит на себя с оптимизмом. В 2017 году зарплаты могут вырасти на 8%
09:37 · В Минкоммерции Китая рассказали, что ждут от отношений с США
09:32 · Украина заявила о возобновлении работы последнего актива "Лукойла" в стране

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Рубль: шансы на укрепление очень высоки

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 10:24   
Российский рубль завершает еще одну крайне позитивную для себя неделю. Укрепление национальной валюты продолжается, и серьезных негативных сигналов пока не поступает.
 
Курс доллара и евро на Московской бирже находится сейчас на минимумах с середины 2015 г. Евро стоит 63,6 руб, а доллар - 60,9 руб. В целом ситуация складывается для рубля благоприятно, хотя каких-то особых предпосылок сейчас нет.
Стоит, правда, отметить, что кредитно-дефолтные свопы на Россию с начала месяца снизились примерно на 20%, то есть инвесторы видят все меньше рисков при инвестициях в РФ.
 
Наиболее четко сейчас, пожалуй, выглядит техническая картина, особенно в паре с евро.
 
Синими зонами на графике отмечены уровни проторговки, и они обычно задерживают движение цены. Сейчас как раз котировки пришли к одной из таких зон, и, возможно, поэтому движение цены вниз притормозилось. Если же этот диапазон будет пройден, то в теории котировка очень быстро провалится до следующего уровня, а это уже диапазон 57,5-58 руб. за евро.
 
Кто-то может разглядеть на графике фигуру "голова и плечи", но она, если и есть, то явно не в классическом виде, так что делать на этом акцент не стоит.
 
Рассмотрим график пары доллар/рубль, тем более что на нее на Московской бирже есть достаточно ликвидные фьючерсные контракты.
 
Здесь ориентиры уже совсем другие. Уровнем поддержки долгое время выступала отметка 62,5 руб. за доллар. Однако совсем недавно она была пробита, и мы увидели ускорение движения вниз. По идее, никаких преград для дальнейшего движения цены вниз вплоть до 58 руб. за доллар нет.
 
Во всяком случае техническая картина выглядит таким образом. Для укрепления рубля в этой паре, конечно, нужен дополнительный рост цен на нефть, но пока котировки нефтяных фьючерсов остановились и торгуются вокруг отметки $55.
 
Возможно, мы увидим его уже в январе, когда ОПЕК и другие страны начнут исполнять взятые на себя обязательства.
 
Если же говорить о позиционировании крупных игроков в паре доллар/рубль, то здесь перевес остается на стороне тех, кто делает ставку на укрепление рубля: 1,323 млн контрактов против 989,2 тыс. Это лишь подтверждает то, что шансы на дальнейшее укрепление рубля высоки.

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 