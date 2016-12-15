«Нефть России», 23.12.16, Москва, 10:19

Экспорт товаров в Китай с Сахалина в 2016 году вырос в три раза, сообщила заместитель начальника сахалинской таможни по экономической деятельности Елена Терех на пресс-конференции в пятницу.



"Китай – лидер по росту экспорта с Сахалина. Поднебесная активно закупает сахалинский газ, уголь и водные биологические ресурсы", — сказала Терех.



Всего внешнеторговый оборот Сахалинской области в уходящем году составил 5,493 миллиарда долларов, что почти на 1,5 миллиарда долларов меньше, чем в 2015 году. Причина сокращения – в снижении стоимости газа. Объемы поставок голубого топлива выросли, а доходы от его продажи упали.



Грузооборот между Сахалинской областью и иностранными контрагентами вырос на 15% и составил 14,5 миллиона тонн. На 30% сократился объем ввоза товаров в рамках соглашения о разделе продукции. Упали поставки водных биологических ресурсов, морепродуктов, лома черных металлов на экспорт. Возрос экспорт угля, торфа и газа в среднем на 20%.



Основными контрагентами Сахалинской области являются страны АТЭС, на них приходится 83% торгового оборота региона, а именно 4,596 миллиарда долларов. Самые крупные партнеры – Япония, Южная Корея и США.



За год на 11% до 5,5 миллиона долларов выросли показатели во взаимной торговле Сахалинской области со странами Евразийского экономического союза, в особенности с Белоруссией.



Импорт товаров в Сахалинскую область по итогам года вырос на 26%. Прежде всего, за счет закупки морских судов. В регион ввезено 12 крупнотоннажных рефрижираторных морских судов.

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