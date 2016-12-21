«Нефть России», 23.12.16, Москва, 10:15

ЦБ РФ с 23 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Интехбанка и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев, сообщил регулятор в пятницу.



"Банк России в связи с неудовлетворением ПАО "Интехбанк" требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения… с 23 декабря 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО "Интехбанк" сроком на три месяца", — говорится в сообщении.



Отмечается, что на период деятельности временной администрации, первоочередной задачей которой является проведение обследования финансового положения банка, полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления Интехбанка приостановлены.



В соответствии с законодательством РФ введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Порядок выплаты страхового возмещения вкладчикам определит АСВ, отмечает регулятор.



В понедельник Интехбанк сообщил, что приостановил обслуживание клиентов по техническим причинам. Позже банк изменил формулировку, уточнив, что испытывает проблемы на фоне разгоревшегося в Татарстане банковского кризиса. В четверг, 15 декабря, также сообщалось, что Интехбанк ограничил банковские операции, а 13 декабря банк не исполнил обязательства по сделке РЕПО на Московской бирже.



По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, Интехбанк на 1 октября 2016 года занимал 125-е место в банковской системе РФ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547279/ Источник: РИА «Новости» ← Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно Сахалин в 2016 году увеличил экспорт газа, угля и ВБР в Китай в три раза → Новости net.finam.ru