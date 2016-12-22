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Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 10:10
Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс ММВБ повысился на 0,01% и составил 2174,78 пункта.
Индекс РТС снизился на 0,12%, до 1124,48 пункта.
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