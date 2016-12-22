«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:50

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 20,25 коп. (-0,33%), до 60,96 руб., курс евро – на 20,50 коп. (-0,32%), до 63,59 руб.



Центральный банк России с 23 декабря понизил официальный курс доллара США на 24,51 коп., до 60,86 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,65604 руб., что ниже предыдущего дня на 4,82 коп.



В четверг торги на Московской бирже открылись ростом по рублю. Он вышел в плюс на фоне повышения нефтяных котировок после падения днём ранее. В течение трех часов курс доллара снизился до 60,73 руб., курс евро – до 63,42 руб. Когда стоимость нефти упала до $54,02, американская валюта подорожала до 61,12 руб., единая валюта – до 63,85 руб.



Валютам не удалось закрепиться на достигнутых уровнях. После публикации порции американской статистики и роста нефтяных котировок на 2% пара доллар/рубль сдвинула сессионный минимум на отметку 60,68. Евро/рубль снизился до 63,52, так как высокий спрос на евро сохранялся на рынке Форекс.



Цена на нефть сорта Brent выросла на 0,5%, до $54,81. Индекс ВВП в США превысил прогноз и достиг максимального уровня за два года. Окончательное значение индекса ВВП в США за III квартал 2016 года (3-я оценка) составило 3,5% (прогноз был 3,2%, уточненное значение 3,2%).



Для валютного рынка эти данные уже не представляли никакого интереса, поскольку уже завершается IV квартал. А вот нефтяной рынок отреагировал на опубликованную статистку положительно, так как восстановление американской экономики в будущем увеличит спрос на нефтепродукты.



Благодаря спросу на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода российской валюте удалось по итогам дня закрыться в плюсе.



Ценовой отскок по нефти от уровня $54,02 изменил техническую картину на четырехчасовом периоде и вселил в покупателей уверенность в то, что повышение цен продолжится. Если цена на нефть сорта Brent закрепиться выше $54,50, то рост котировок усилится до $57,23 (максимум 12.12.16).



Продажа валютной выручки экспортерами в рамках налогового периода будет поддерживать рубль до 26 декабря. На понедельник приходится пик налоговых выплат (НДС, НДПИ). Учитывая, что в понедельник выходной день на зарубежных биржах из-за Рождества, доллар/рубль при стабильных ценах на нефть может проверить на прочность уровень 60. В пятницу доллар проведет день в диапазоне 60,65 – 61,20 руб., евро – в диапазоне 63,40 – 63,90 руб.



Владислав Антонов, аналитик АльпариПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547277/ Источник: Альпари ← Эксперты назвали 60% выпущенных в России облигаций неликвидными Новости net.finam.ru