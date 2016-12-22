Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 23 декабря 2016 года, пятница , 10:10:12 мск
Нефть, Brent: $54.79 +0,3
Валюта:    60.86 -0,25    63.56 -0,05
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1259.33 Мб информации:

  • 530763 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Финансовая аналитика от Альпари: Курс доллара может коснуться отметки 60 руб.

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:50    
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 20,25 коп. (-0,33%), до 60,96 руб., курс евро – на 20,50 коп. (-0,32%), до 63,59 руб.
 
Центральный банк России с 23 декабря понизил официальный курс доллара США на 24,51 коп., до 60,86 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,65604 руб., что ниже предыдущего дня на 4,82 коп.
 
В четверг торги на Московской бирже открылись ростом по рублю. Он вышел в плюс на фоне повышения нефтяных котировок после падения днём ранее. В течение трех часов курс доллара снизился до 60,73 руб., курс евро – до 63,42 руб. Когда стоимость нефти упала до $54,02, американская валюта подорожала до 61,12 руб., единая валюта – до 63,85 руб.
 
Валютам не удалось закрепиться на достигнутых уровнях. После публикации порции американской статистики и роста нефтяных котировок на 2% пара доллар/рубль сдвинула сессионный минимум на отметку 60,68. Евро/рубль снизился до 63,52, так как высокий спрос на евро сохранялся на рынке Форекс.
 
Цена на нефть сорта Brent выросла на 0,5%, до $54,81. Индекс ВВП в США превысил прогноз и достиг максимального уровня за два года. Окончательное значение индекса ВВП в США за III квартал 2016 года (3-я оценка) составило 3,5% (прогноз был 3,2%, уточненное значение 3,2%).
 
Для валютного рынка эти данные уже не представляли никакого интереса, поскольку уже завершается IV квартал. А вот нефтяной рынок отреагировал на опубликованную статистку положительно, так как восстановление американской экономики в будущем увеличит спрос на нефтепродукты.
 
Благодаря спросу на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода российской валюте удалось по итогам дня закрыться в плюсе.
 
Ценовой отскок по нефти от уровня $54,02 изменил техническую картину на четырехчасовом периоде и вселил в покупателей уверенность в то, что повышение цен продолжится. Если цена на нефть сорта Brent закрепиться выше $54,50, то рост котировок усилится до $57,23 (максимум 12.12.16).
 
Продажа валютной выручки экспортерами в рамках налогового периода будет поддерживать рубль до 26 декабря. На понедельник приходится пик налоговых выплат (НДС, НДПИ). Учитывая, что в понедельник выходной день на зарубежных биржах из-за Рождества, доллар/рубль при стабильных ценах на нефть может проверить на прочность уровень 60. В пятницу доллар проведет день в диапазоне 60,65 – 61,20 руб., евро – в диапазоне 63,40 – 63,90 руб.
 
Владислав Антонов, аналитик АльпариПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547277/

Эксперты назвали 60% выпущенных в России облигаций неликвидными
Просмотров: 71
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Выставки:
 
Реклама
Дави на Газ
Новости
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 
10:03 · Эксперты назвали 60% выпущенных в России облигаций неликвидными
09:57 · Эксперт: США чаще всех в мире вмешиваются в чужие выборы
09:52 · СМИ: Татарстан выступил против идеи увеличения НДПИ для нефтяников
09:50 · Финансовая аналитика от Альпари: Курс доллара может коснуться отметки 60 руб.
09:47 · Директор ЦРУ выступил против кибератак на Россию
09:42 · Рынок труда смотрит на себя с оптимизмом. В 2017 году зарплаты могут вырасти на 8%
09:37 · В Минкоммерции Китая рассказали, что ждут от отношений с США
09:32 · Украина заявила о возобновлении работы последнего актива "Лукойла" в стране
09:27 · Нефть дешевеет на фоне фиксации прибыли инвесторами
09:22 · Иран нацелен на сближение с Евразийским экономическим союзом
09:17 · "Томскнефтехим" полностью восстановил производство полиэтилена после энергоаварии
09:12 · Deutsche Bank и Минюст США поделили штраф пополам
09:07 · СМИ: немецкие компании хотят инвестировать в Россию, несмотря на санкции
00:12 · ИТОГИ 2016: Нефтяной альянс - укротить добычу и продать дороже
00:03 · Жизнь дорожает. Что ждет россиян в 2017 году?

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Финансовая аналитика от Альпари: Курс доллара может коснуться отметки 60 руб.

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:50   
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 20,25 коп. (-0,33%), до 60,96 руб., курс евро – на 20,50 коп. (-0,32%), до 63,59 руб.
 
Центральный банк России с 23 декабря понизил официальный курс доллара США на 24,51 коп., до 60,86 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,65604 руб., что ниже предыдущего дня на 4,82 коп.
 
В четверг торги на Московской бирже открылись ростом по рублю. Он вышел в плюс на фоне повышения нефтяных котировок после падения днём ранее. В течение трех часов курс доллара снизился до 60,73 руб., курс евро – до 63,42 руб. Когда стоимость нефти упала до $54,02, американская валюта подорожала до 61,12 руб., единая валюта – до 63,85 руб.
 
Валютам не удалось закрепиться на достигнутых уровнях. После публикации порции американской статистики и роста нефтяных котировок на 2% пара доллар/рубль сдвинула сессионный минимум на отметку 60,68. Евро/рубль снизился до 63,52, так как высокий спрос на евро сохранялся на рынке Форекс.
 
Цена на нефть сорта Brent выросла на 0,5%, до $54,81. Индекс ВВП в США превысил прогноз и достиг максимального уровня за два года. Окончательное значение индекса ВВП в США за III квартал 2016 года (3-я оценка) составило 3,5% (прогноз был 3,2%, уточненное значение 3,2%).
 
Для валютного рынка эти данные уже не представляли никакого интереса, поскольку уже завершается IV квартал. А вот нефтяной рынок отреагировал на опубликованную статистку положительно, так как восстановление американской экономики в будущем увеличит спрос на нефтепродукты.
 
Благодаря спросу на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода российской валюте удалось по итогам дня закрыться в плюсе.
 
Ценовой отскок по нефти от уровня $54,02 изменил техническую картину на четырехчасовом периоде и вселил в покупателей уверенность в то, что повышение цен продолжится. Если цена на нефть сорта Brent закрепиться выше $54,50, то рост котировок усилится до $57,23 (максимум 12.12.16).
 
Продажа валютной выручки экспортерами в рамках налогового периода будет поддерживать рубль до 26 декабря. На понедельник приходится пик налоговых выплат (НДС, НДПИ). Учитывая, что в понедельник выходной день на зарубежных биржах из-за Рождества, доллар/рубль при стабильных ценах на нефть может проверить на прочность уровень 60. В пятницу доллар проведет день в диапазоне 60,65 – 61,20 руб., евро – в диапазоне 63,40 – 63,90 руб.
 
Владислав Антонов, аналитик Альпари
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 