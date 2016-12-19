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Налоги

СМИ: Татарстан выступил против идеи увеличения НДПИ для нефтяников

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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:52    
Татарстан выступил против идеи Минфина по увеличению НДПИ для нефтегазовой отрасли в качестве компенсации выпадающих доходов бюджета от введения налога на добавленный доход (НДД), пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо, которое глава республики Рустам Минниханов в середине декабря написал вице-премьеру Аркадию Дворковичу.
 
Предполагается, что пилотные проекты по НДД могут заработать с 2018 года примерно на десятке месторождений Западной Сибири. О своем желании участвовать в эксперименте говорили "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", у "Татнефти", которая контролируется правительством Татарстана, в Западной Сибири проектов нет.
 
Минфин считает, что пилотные проекты по НДД в первый год своей работы заплатят меньше налогов в бюджет, чем поступает от этих месторождений по существующим налогам. Потери Минфин оценивал в 50 миллиардов рублей, которые министерство собирается компенсировать, повысив для всей отрасли НДПИ. Этот рост налогов может стать добавкой к уже одобренному увеличению нагрузки на отрасль в 2017-2019 годах, за счет которого правительство рассчитывает получить 750 миллиардов рублей допдоходов. Сами нефтяники, которые выступали за запуск НДД, считают, что выпадающие доходы не превысят 30 миллиардов рублей либо их не будет вообще из-за роста добычи на пилотах.
 
Как отмечает Минниханов, идея повысить НДПИ для всей отрасли для компенсации потерь бюджета от проектов отдельных компаний несправедлива. По его мнению, данное условие является неприемлемым и приводящим к снижению нагрузки на месторождениях отдельных компаний за счет повышения нагрузки на отрасль в целом. Компании, которые не могут претендовать на участие в эксперименте по НДД, понесут убытки, что негативно отразится на их нефтедобыче, сообщает Минниханов.
 
Глава Татарстана предлагает либо рассмотреть альтернативные варианты снижения выпадающих доходов бюджета, либо компенсировать их за счет повышения налоговой нагрузки на проекты только тех регионов Западной Сибири, на территории которых планируется апробация НДД. По данным газеты, 19 декабря Дворкович поручил Минэнерго, Минфину и МЭР рассмотреть эти предложения Минниханова.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547274/

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СМИ: Татарстан выступил против идеи увеличения НДПИ для нефтяников

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:52   
Татарстан выступил против идеи Минфина по увеличению НДПИ для нефтегазовой отрасли в качестве компенсации выпадающих доходов бюджета от введения налога на добавленный доход (НДД), пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо, которое глава республики Рустам Минниханов в середине декабря написал вице-премьеру Аркадию Дворковичу.
 
Предполагается, что пилотные проекты по НДД могут заработать с 2018 года примерно на десятке месторождений Западной Сибири. О своем желании участвовать в эксперименте говорили "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", у "Татнефти", которая контролируется правительством Татарстана, в Западной Сибири проектов нет.
 
Минфин считает, что пилотные проекты по НДД в первый год своей работы заплатят меньше налогов в бюджет, чем поступает от этих месторождений по существующим налогам. Потери Минфин оценивал в 50 миллиардов рублей, которые министерство собирается компенсировать, повысив для всей отрасли НДПИ. Этот рост налогов может стать добавкой к уже одобренному увеличению нагрузки на отрасль в 2017-2019 годах, за счет которого правительство рассчитывает получить 750 миллиардов рублей допдоходов. Сами нефтяники, которые выступали за запуск НДД, считают, что выпадающие доходы не превысят 30 миллиардов рублей либо их не будет вообще из-за роста добычи на пилотах.
 
Как отмечает Минниханов, идея повысить НДПИ для всей отрасли для компенсации потерь бюджета от проектов отдельных компаний несправедлива. По его мнению, данное условие является неприемлемым и приводящим к снижению нагрузки на месторождениях отдельных компаний за счет повышения нагрузки на отрасль в целом. Компании, которые не могут претендовать на участие в эксперименте по НДД, понесут убытки, что негативно отразится на их нефтедобыче, сообщает Минниханов.
 
Глава Татарстана предлагает либо рассмотреть альтернативные варианты снижения выпадающих доходов бюджета, либо компенсировать их за счет повышения налоговой нагрузки на проекты только тех регионов Западной Сибири, на территории которых планируется апробация НДД. По данным газеты, 19 декабря Дворкович поручил Минэнерго, Минфину и МЭР рассмотреть эти предложения Минниханова.
 

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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