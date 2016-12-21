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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:47
Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что США не следует предпринимать аналогичные меры на хакерские атаки во время предвыборной кампании. «Не думаю, что нам нужно предпринимать подобную тактику и технические методы, которые наши противники используют против нас. Нам нужно помнить, за что мы боремся. Мы боремся за нашу страну, нашу демократию, за наш образ жизни. Те аферы, на которые идут некоторые наши оппоненты и противники, я думаю, ниже величия этой страны»,— сказал директор ЦРУ в интервью Национальному общественному радио США (NPR). По данным Вашингтона, кибератакам во время выборов в США могут быть причастны российские хакеры.
Ранее президент США Барак Обама пообещал принять ответные меры в отношении властей России, якобы попытавшихся руками хакеров повлиять на ход американской предвыборной гонки. В Кремле назвали очередные обвинения «непристойными» и бездоказательными. Опрошенные «Ъ» российские эксперты также считают не слишком убедительными доказательства правдивости версии Вашингтона.