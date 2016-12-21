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Директор ЦРУ выступил против кибератак на Россию

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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:47    
Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что США не следует предпринимать аналогичные меры на хакерские атаки во время предвыборной кампании. «Не думаю, что нам нужно предпринимать подобную тактику и технические методы, которые наши противники используют против нас. Нам нужно помнить, за что мы боремся. Мы боремся за нашу страну, нашу демократию, за наш образ жизни. Те аферы, на которые идут некоторые наши оппоненты и противники, я думаю, ниже величия этой страны»,— сказал директор ЦРУ в интервью Национальному общественному радио США (NPR). По данным Вашингтона, кибератакам во время выборов в США могут быть причастны российские хакеры.
 
Ранее президент США Барак Обама пообещал принять ответные меры в отношении властей России, якобы попытавшихся руками хакеров повлиять на ход американской предвыборной гонки. В Кремле назвали очередные обвинения «непристойными» и бездоказательными. Опрошенные «Ъ» российские эксперты также считают не слишком убедительными доказательства правдивости версии Вашингтона.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547273/

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Директор ЦРУ выступил против кибератак на Россию

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:47   
Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что США не следует предпринимать аналогичные меры на хакерские атаки во время предвыборной кампании. «Не думаю, что нам нужно предпринимать подобную тактику и технические методы, которые наши противники используют против нас. Нам нужно помнить, за что мы боремся. Мы боремся за нашу страну, нашу демократию, за наш образ жизни. Те аферы, на которые идут некоторые наши оппоненты и противники, я думаю, ниже величия этой страны»,— сказал директор ЦРУ в интервью Национальному общественному радио США (NPR). По данным Вашингтона, кибератакам во время выборов в США могут быть причастны российские хакеры.
 
Ранее президент США Барак Обама пообещал принять ответные меры в отношении властей России, якобы попытавшихся руками хакеров повлиять на ход американской предвыборной гонки. В Кремле назвали очередные обвинения «непристойными» и бездоказательными. Опрошенные «Ъ» российские эксперты также считают не слишком убедительными доказательства правдивости версии Вашингтона.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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