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Рынок труда смотрит на себя с оптимизмом. В 2017 году зарплаты могут вырасти на 8%

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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:42    
Российский рынок труда в 2017 году, по оценкам рекрутинговых компаний, продемонстрирует рост как зарплат (на 8%), так и числа вакансий (на 5%). На фоне цели ЦБ по инфляции в 4% такой прирост может оказаться существенным — особенно с учетом итогов 2016 года. В этом году уровень реальных зарплат не изменился, а компенсационные пакеты сотрудникам сократились.
 
Только 32% работодателей увеличивали зарплаты сотрудникам в 2016 году, а 11% зарплату работникам сократили. Более половины компаний (57%) оставили доходы работников без изменений. Такие данные были обнародованы HeadHunter в рамках проекта "Банк данных заработных плат". Напомним, по оценке Росстата, за 11 месяцев этого года прирост зарплат в реальном выражении составил только 0,5% (подробнее см. "Ъ" от 20 ноября). Безработица в ноябре осталась на октябрьском уровне (5,4% против 5,2% в сентябре). Самый низкий уровень безработицы по критериям МОТ был традиционно зафиксирован в Центральном округе (3,4%), самый высокий, также традиционно,— в Северо-Кавказском (10,9%).
 
Зарплатный рейтинг регионов выглядит аналогичным образом. Наибольший уровень зарплат (средней по региону для работников уровня "специалист" и "ведущий специалист" до вычета НДФЛ с учетом премий и бонусов за 2016 год) — в Москве и Московской области (69 тыс. руб.), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (50 тыс. руб.) и Дальневосточном округе (38,5 тыс. руб.). Минимальный показатель продемонстрировали Северо-Кавказский (27,7 тыс. руб.), Северо-Западный (без Санкт-Петербурга — 29,5 тыс. руб.) и Центральный (без Москвы — 30 тыс. руб.) федеральные округа.
 

По оценке рекрутингового портала Superjob, стагнацию зарплат сопровождала оптимизация компенсационных пакетов — в них стали реже включать обучение за счет компании (46% в 2016 году против 51% в 2014-м), служебный транспорт (19% и 23%), оплату спортклубов (5% против 12%) и проезда в общественном транспорте (6% против 12%). При этом на фоне сокращения расходов на основной персонал опережающими темпами росли зарплаты редких и высококвалифицированных специалистов. Например, на 21% в 2016 году выросли зарплаты для разработчиков Oracle (+21%), специалистов по валютным операциям (+20%) и главных конструкторов (+19%).
 
В следующем году, по оценке HeadHunter, компании планируют поднять зарплату работникам на 8% — хотя с учетом цели ЦБ по инфляции в 4% в реальном выражении этот показатель сократится до 4%. Ближайший пересмотр окладов работников примерно треть компаний запланировала на январь 2017 года, а еще треть — на первый квартал. Как прогнозирует Superjob, в 2017 году вырастет и число вакансий — в среднем на 5%. Однако долгосрочный прогноз выглядит менее благоприятным — уже в 2018 году начнется сокращение предложений для сотрудников низкой квалификации на 5% каждый год, что, в свою очередь, может повысить уровень безработицы на сопоставимую величину. По оценке Superjob, в из-за автоматизации процессов в первую очередь будет снижаться спрос на сотрудников, работающих с документами,— бухгалтеров начального уровня, банковских специалистов, сотрудников контакт- и колл-центров. С 2018 года начнет снижаться спрос и на квалифицированных рабочих на промышленных предприятиях.
 
Анастасия МануйловаПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547272/

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Рынок труда смотрит на себя с оптимизмом. В 2017 году зарплаты могут вырасти на 8%

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:42   
Российский рынок труда в 2017 году, по оценкам рекрутинговых компаний, продемонстрирует рост как зарплат (на 8%), так и числа вакансий (на 5%). На фоне цели ЦБ по инфляции в 4% такой прирост может оказаться существенным — особенно с учетом итогов 2016 года. В этом году уровень реальных зарплат не изменился, а компенсационные пакеты сотрудникам сократились.
 
Только 32% работодателей увеличивали зарплаты сотрудникам в 2016 году, а 11% зарплату работникам сократили. Более половины компаний (57%) оставили доходы работников без изменений. Такие данные были обнародованы HeadHunter в рамках проекта "Банк данных заработных плат". Напомним, по оценке Росстата, за 11 месяцев этого года прирост зарплат в реальном выражении составил только 0,5% (подробнее см. "Ъ" от 20 ноября). Безработица в ноябре осталась на октябрьском уровне (5,4% против 5,2% в сентябре). Самый низкий уровень безработицы по критериям МОТ был традиционно зафиксирован в Центральном округе (3,4%), самый высокий, также традиционно,— в Северо-Кавказском (10,9%).
 
Зарплатный рейтинг регионов выглядит аналогичным образом. Наибольший уровень зарплат (средней по региону для работников уровня "специалист" и "ведущий специалист" до вычета НДФЛ с учетом премий и бонусов за 2016 год) — в Москве и Московской области (69 тыс. руб.), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (50 тыс. руб.) и Дальневосточном округе (38,5 тыс. руб.). Минимальный показатель продемонстрировали Северо-Кавказский (27,7 тыс. руб.), Северо-Западный (без Санкт-Петербурга — 29,5 тыс. руб.) и Центральный (без Москвы — 30 тыс. руб.) федеральные округа.
 

По оценке рекрутингового портала Superjob, стагнацию зарплат сопровождала оптимизация компенсационных пакетов — в них стали реже включать обучение за счет компании (46% в 2016 году против 51% в 2014-м), служебный транспорт (19% и 23%), оплату спортклубов (5% против 12%) и проезда в общественном транспорте (6% против 12%). При этом на фоне сокращения расходов на основной персонал опережающими темпами росли зарплаты редких и высококвалифицированных специалистов. Например, на 21% в 2016 году выросли зарплаты для разработчиков Oracle (+21%), специалистов по валютным операциям (+20%) и главных конструкторов (+19%).
 
В следующем году, по оценке HeadHunter, компании планируют поднять зарплату работникам на 8% — хотя с учетом цели ЦБ по инфляции в 4% в реальном выражении этот показатель сократится до 4%. Ближайший пересмотр окладов работников примерно треть компаний запланировала на январь 2017 года, а еще треть — на первый квартал. Как прогнозирует Superjob, в 2017 году вырастет и число вакансий — в среднем на 5%. Однако долгосрочный прогноз выглядит менее благоприятным — уже в 2018 году начнется сокращение предложений для сотрудников низкой квалификации на 5% каждый год, что, в свою очередь, может повысить уровень безработицы на сопоставимую величину. По оценке Superjob, в из-за автоматизации процессов в первую очередь будет снижаться спрос на сотрудников, работающих с документами,— бухгалтеров начального уровня, банковских специалистов, сотрудников контакт- и колл-центров. С 2018 года начнет снижаться спрос и на квалифицированных рабочих на промышленных предприятиях.
 
Анастасия Мануйлова
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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