«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:37

Китай надеется, что США не будут создавать ситуаций, которые в конечном счете навредят обеим странам, так как торгово-экономические отношения сторон являются взаимовыгодными, заявил в пятницу официальный представитель министерства коммерции КНР Шэнь Даньян.



Трамп на протяжении предвыборной кампании резко критиковал свободную торговлю и грозил выйти из международных торговых соглашений, которые, по его словам, ставят Америку в невыгодное положение. Избранный президент США считает, что дешевый импорт разрушает промышленное производство и лишает американцев рабочих мест. Противники Трампа заявляют, что "торговые войны" с такими крупными партнерами, как Китай и Мексика, чреваты скачком инфляции из-за подорожания товаров и экономическим спадом из-за сокращения мировой торговли.



"Торгово-экономические отношения КНР и США являются взаимовыгодными", — приводит агентство Sputnik слова Шэнь Даньяна.



По его словам, неважно, как будет меняться правительство США, кто является президентом, министром экономики или министром коммерции в Соединенных Штатах, так как в структуре торгово-экономических отношений вряд ли произойдут изменения. По мнению официального представителя министерства коммерции КНР, взаимовыгодная торговая ситуация между странами также вряд ли изменится, как и не изменится стремление торгово-промышленных кругов двух стран углублять сотрудничество.



"В торгово-экономических отношениях КНР и США сотрудничество несет пользу обеим сторонам, также как и борьба несет вред обеим сторонам. Китай исторически против метода, когда "других лечить беремся, а сами больны". Такое бывало много раз, не исключено, что возникнет и в будущем. США не стоит создавать ситуацию, когда "и другим и себе невыгодно", сейчас некоторые высказываются за подобное поведение", — добавил Шэнь Дяньян.



Ранее в среду избранный президент США Дональд Трамп объявил о формировании Национального совета по торговле при Белом доме. Новый орган дополнит другие организации внутри Белого дома — Совет национальной безопасности, Национальный совет по экономике и другие. Вместе они будут добиваться "реализации концепции президента — мир и стабильность через военную и экономическую силу".



Иван Булатов. Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547271/ Источник: РИА «Новости» ← Украина заявила о возобновлении работы последнего актива "Лукойла" в стране Рынок труда смотрит на себя с оптимизмом. В 2017 году зарплаты могут вырасти на 8% → Новости net.finam.ru