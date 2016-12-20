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Экономика

В Минкоммерции Китая рассказали, что ждут от отношений с США

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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:37    
Китай надеется, что США не будут создавать ситуаций, которые в конечном счете навредят обеим странам, так как торгово-экономические отношения сторон являются взаимовыгодными, заявил в пятницу официальный представитель министерства коммерции КНР Шэнь Даньян.
 
Трамп на протяжении предвыборной кампании резко критиковал свободную торговлю и грозил выйти из международных торговых соглашений, которые, по его словам, ставят Америку в невыгодное положение. Избранный президент США считает, что дешевый импорт разрушает промышленное производство и лишает американцев рабочих мест. Противники Трампа заявляют, что "торговые войны" с такими крупными партнерами, как Китай и Мексика, чреваты скачком инфляции из-за подорожания товаров и экономическим спадом из-за сокращения мировой торговли.
 
"Торгово-экономические отношения КНР и США являются взаимовыгодными", — приводит агентство Sputnik слова Шэнь Даньяна.
 
По его словам, неважно, как будет меняться правительство США, кто является президентом, министром экономики или министром коммерции в Соединенных Штатах, так как в структуре торгово-экономических отношений вряд ли произойдут изменения. По мнению официального представителя министерства коммерции КНР, взаимовыгодная торговая ситуация между странами также вряд ли изменится, как и не изменится стремление торгово-промышленных кругов двух стран углублять сотрудничество.
 
"В торгово-экономических отношениях КНР и США сотрудничество несет пользу обеим сторонам, также как и борьба несет вред обеим сторонам. Китай исторически против метода, когда "других лечить беремся, а сами больны". Такое бывало много раз, не исключено, что возникнет и в будущем. США не стоит создавать ситуацию, когда "и другим и себе невыгодно", сейчас некоторые высказываются за подобное поведение", — добавил Шэнь Дяньян.
 
Ранее в среду избранный президент США Дональд Трамп объявил о формировании Национального совета по торговле при Белом доме. Новый орган дополнит другие организации внутри Белого дома — Совет национальной безопасности, Национальный совет по экономике и другие. Вместе они будут добиваться "реализации концепции президента — мир и стабильность через военную и экономическую силу".
 
Иван Булатов. Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547271/

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В Минкоммерции Китая рассказали, что ждут от отношений с США

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:37   
Китай надеется, что США не будут создавать ситуаций, которые в конечном счете навредят обеим странам, так как торгово-экономические отношения сторон являются взаимовыгодными, заявил в пятницу официальный представитель министерства коммерции КНР Шэнь Даньян.
 
Трамп на протяжении предвыборной кампании резко критиковал свободную торговлю и грозил выйти из международных торговых соглашений, которые, по его словам, ставят Америку в невыгодное положение. Избранный президент США считает, что дешевый импорт разрушает промышленное производство и лишает американцев рабочих мест. Противники Трампа заявляют, что "торговые войны" с такими крупными партнерами, как Китай и Мексика, чреваты скачком инфляции из-за подорожания товаров и экономическим спадом из-за сокращения мировой торговли.
 
"Торгово-экономические отношения КНР и США являются взаимовыгодными", — приводит агентство Sputnik слова Шэнь Даньяна.
 
По его словам, неважно, как будет меняться правительство США, кто является президентом, министром экономики или министром коммерции в Соединенных Штатах, так как в структуре торгово-экономических отношений вряд ли произойдут изменения. По мнению официального представителя министерства коммерции КНР, взаимовыгодная торговая ситуация между странами также вряд ли изменится, как и не изменится стремление торгово-промышленных кругов двух стран углублять сотрудничество.
 
"В торгово-экономических отношениях КНР и США сотрудничество несет пользу обеим сторонам, также как и борьба несет вред обеим сторонам. Китай исторически против метода, когда "других лечить беремся, а сами больны". Такое бывало много раз, не исключено, что возникнет и в будущем. США не стоит создавать ситуацию, когда "и другим и себе невыгодно", сейчас некоторые высказываются за подобное поведение", — добавил Шэнь Дяньян.
 
Ранее в среду избранный президент США Дональд Трамп объявил о формировании Национального совета по торговле при Белом доме. Новый орган дополнит другие организации внутри Белого дома — Совет национальной безопасности, Национальный совет по экономике и другие. Вместе они будут добиваться "реализации концепции президента — мир и стабильность через военную и экономическую силу".
 
Иван Булатов.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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