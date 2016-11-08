«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:32

Нефтехимический завод "Карпатнефтехим", последний актив "Лукойла" на Украине, простаивавший в последние годы, планирует возобновить работу, заявил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.



По словам министра, это стало возможным благодаря упразднению акциза при импорте сжиженного газа и некоторых видов дизтоплива для нужд производителей этилена.



"Они пять лет не запускали завод из-за того, что это было нерентабельно. С одной стороны, им не выплачивали дополнительный НДС. С другой стороны, акциз поставили такой, что им экономически выгоднее было стоять, чем работать. На сегодняшний день мы посмотрели, что у них есть 12% рентабельности, поэтому они запускаются", — сказал Насалик на пресс-конференции в четверг, говоря о перспективах возобновления работы "Карпатнефтехима".



В "Лукойле" пока не комментируют эти заявления.



Глава "Лукойла" Вагит Алекперов в июне говорил, что "Лукойл" хотел бы продать "Карпатнефтехим", оценивает его диапазоне 100-350 миллионов долларов, но покупателей нет. В сентябре Алекперов заявил, что "Лукойл" рассматривает варианты партнерства с украинскими компаниями по "Карпатнефтехиму".



Ранее российская компания также владела на Украине Одесским НПЗ и сетью АЗС, однако продала эти активы в 2013 и 2014 годах соответственно.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547270/ Источник: РИА «Новости» ← Нефть дешевеет на фоне фиксации прибыли инвесторами В Минкоммерции Китая рассказали, что ждут от отношений с США → Новости net.finam.ru