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Нефтепереработка

Украина заявила о возобновлении работы последнего актива "Лукойла" в стране

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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:32    
Нефтехимический завод "Карпатнефтехим", последний актив "Лукойла" на Украине, простаивавший в последние годы, планирует возобновить работу, заявил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.
 
По словам министра, это стало возможным благодаря упразднению акциза при импорте сжиженного газа и некоторых видов дизтоплива для нужд производителей этилена.
 
"Они пять лет не запускали завод из-за того, что это было нерентабельно. С одной стороны, им не выплачивали дополнительный НДС. С другой стороны, акциз поставили такой, что им экономически выгоднее было стоять, чем работать. На сегодняшний день мы посмотрели, что у них есть 12% рентабельности, поэтому они запускаются", — сказал Насалик на пресс-конференции в четверг, говоря о перспективах возобновления работы "Карпатнефтехима".
 
В "Лукойле" пока не комментируют эти заявления.
 
Глава "Лукойла" Вагит Алекперов в июне говорил, что "Лукойл" хотел бы продать "Карпатнефтехим", оценивает его диапазоне 100-350 миллионов долларов, но покупателей нет. В сентябре Алекперов заявил, что "Лукойл" рассматривает варианты партнерства с украинскими компаниями по "Карпатнефтехиму".
 
Ранее российская компания также владела на Украине Одесским НПЗ и сетью АЗС, однако продала эти активы в 2013 и 2014 годах соответственно.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547270/

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Украина заявила о возобновлении работы последнего актива "Лукойла" в стране

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:32   
Нефтехимический завод "Карпатнефтехим", последний актив "Лукойла" на Украине, простаивавший в последние годы, планирует возобновить работу, заявил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.
 
По словам министра, это стало возможным благодаря упразднению акциза при импорте сжиженного газа и некоторых видов дизтоплива для нужд производителей этилена.
 
"Они пять лет не запускали завод из-за того, что это было нерентабельно. С одной стороны, им не выплачивали дополнительный НДС. С другой стороны, акциз поставили такой, что им экономически выгоднее было стоять, чем работать. На сегодняшний день мы посмотрели, что у них есть 12% рентабельности, поэтому они запускаются", — сказал Насалик на пресс-конференции в четверг, говоря о перспективах возобновления работы "Карпатнефтехима".
 
В "Лукойле" пока не комментируют эти заявления.
 
Глава "Лукойла" Вагит Алекперов в июне говорил, что "Лукойл" хотел бы продать "Карпатнефтехим", оценивает его диапазоне 100-350 миллионов долларов, но покупателей нет. В сентябре Алекперов заявил, что "Лукойл" рассматривает варианты партнерства с украинскими компаниями по "Карпатнефтехиму".
 
Ранее российская компания также владела на Украине Одесским НПЗ и сетью АЗС, однако продала эти активы в 2013 и 2014 годах соответственно.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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