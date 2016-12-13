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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:27
Мировые цены на нефть снижаются в последний день рабочей недели на фоне фиксации инвесторами прибыли в преддверии праздников, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.18 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,33% — до 54,87 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,43%, до 52,72 доллара за баррель.
В четверг "черное золото" дорожало благодаря удешевлению доллара на фоне слабой статистики из США по рынку труда и доходам и расходам потребителей. Объем торгов на рынке нефти небольшой в преддверии праздников, но общие настроения инвесторов остаются позитивными, пишет газета The Wall Street Journal. Это связано с ожиданиями уменьшения предложения нефти в мире в связи с договоренностями стран, входящих и не входящих в ОПЕК, по сокращению добычи "черного золота".
"Мы верим, что… ребалансировка (на рынке — ред.) нефти происходит, и цены повысятся до 60 долларов за баррель в 2017 году", — приводит газета мнение аналитика OCBC Bank Барнабаса Гана (Barnabas Gan).
Сдержали удешевление нефти данные о том, что импорт нефти в Китай вырос в ноябре на 18% в годовом выражении, до 32,35 миллиона тонн или 7,9 миллиона баррелей в день, пишет газета. При этом импорт нефти из России увеличился в годовом выражении на 18%, до 4,6 миллиона тонн, а из Саудовской Аравии — на 29%, до 4,71 миллиона тонн.