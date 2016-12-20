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Иран нацелен на сближение с Евразийским экономическим союзом
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:22
Иран нацелен на сближение с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), в том числе на свободную торговлю с объединением, заявил президент страны Хасан Роухани на встрече с киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.
"Мы хотим добиться свободной торговли с этим союзом", - сказал Роухани.
По его словам, иранская сторона рассчитывает, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕврАзЭС, который намечен на 26 декабря.
Вадим Нешкумай