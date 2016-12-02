«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:17 "Томскнефтехим" (входит в "Сибур") спустя сутки полностью восстановил производство полиэтилена, остановленное накануне после аварии на энергосетях, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.



"Вторую линию запустили сегодня в 8:36 (4:36 мск)", - уточнили в пресс-службе, отметив, что предприятие работает в штатном режиме.



Накануне в 08:35 (04:35 мск) из-за аварии в энергосетях на предприятии были приостановлены две линии по производству полиэтилена. Первая линия была запущена еще вчера.



Ранее в Томской распределительной компании рассказали, что накануне утром произошло короткое замыкание на ЛЭП по причине аномальных морозов. После этого, по данным "Томской генерации", в результате срабатывания защитных систем отключился один из четырех турбогенераторов на станции ГРЭС-2. В настоящее время работа станции восстановлена. Отключений потребителей от тепла и электричества не было.



В Минэнерго РФ сообщили, что причиной инцидента на сетях стал обрыв грозотроса в пролете опор, который упал на контактную сеть железной дороги. После случившегося был зафиксирован сброс нагрузки на "Томскнефтехиме", произошла остановка производства полиэтилена высокого давления.



"Томскнефтехим" - структура "Сибура" и один из крупнейших российских производителей полимеров - полипропилена и полиэтилена высокого давления. Продукция поставляется в Россию, Германию, Китай, Латвию, Украину, Казахстан и другие страны.



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