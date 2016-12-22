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Deutsche Bank и Минюст США поделили штраф пополам
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:12
Deutsche Bank урегулировал сумму штрафа с властями США. Ее удалось сократить вдвое по сравнению с начальными требованиями американского Минюста до $7,2 млрд.
Из них $3,1 млрд будет выплачено в качестве гражданско-правового взыскания и еще $4 млрд - потерпевшим американцам. Аналитики ожидали, что сумма штрафа будет в диапазоне от $2 млрд до $5 млрд.
Отметим также, что данный штраф плюсуется к почти $2 млрд, уже выплаченным в 2013 г. для погашения других претензий США, связанных с ипотечными ценными бумагами. И хотя соглашение снимает значительную неопределенность, нависшую над Deutsche Bank, крупнейший кредитор Германии остается под следствием Минюста США по ряду других вопросов, так что возможны и другие гражданские споры.
Добавим, что, как сообщает агентство Reuters, дело Минюста США к Deutsche Bank может положить начало целой череде взысканий с других европейских банков, из-за которых физические и юридические лица в США в ходе кризиса 2008-2009 гг. понесли убытки.
Напомним: информация о том, что Минюст США требует с германского банка огромный штраф, появилась впервые в тот момент, когда сам банк находился под прицелом инвесторов и спекулянтов из-за его колоссального объема деривативов, а также убытков.
Акции финансового гиганта тогда день за днем обновляли исторические минимумы. Казалось, что уже ничего не может удержать Deutshe Bank от краха.
Но продажа части активов, а также активные высказывания инвесторов в защиту банка привели к тому, что акции банка начали расти.
Кстати, еще в начале недели СМИ сообщили о том, что Deitsche Bank постарается решить вопрос об урегулировании убытков до инаугурации Трампа. Что же касается банка и избранного президента США, то здесь есть один тонкий вопрос.
Долгие годы Дональд Трамп использовал мощный инструмент в работе с банкирами: личное поручительство.
Сейчас эта гарантия, используемая для получения на наиболее выгодных условиях кредитов в сотни миллионов долларов для Trump Organization, находится под большим вопросом на фоне реструктуризации долга в Deutsche Bank AG. Министерство юстиции США проводит расследование в отношении этой ситуации.
Банк пытается реструктурировать некоторые долги Трампа общим объемом $300 млрд в попытке уменьшить конфликт интересов между кредитом и его президентством. Как правило, отмена личного поручительства приводит к ужесточению условий. Генпрокурор проведет расследование с Deutsche Bank, связанное с фондовыми торгами для богатых клиентов в России, с которой Трамп планирует наладить отношения, и, возможно, ему придется иметь дело с возможным многомиллиардным штрафом банку, связанным с ипотекой и облигациями.
Еще по состоянию на 30 июня у банка было зарезервировано 5,5 млрд евро под урегулирование споров.
ЕЦБ нарушил собственные правила ради спасения DB
После очередного скандала с участием Deutsche Bank крупнейшему немецкому кредитору было уделено "особое внимание" со стороны ЕЦБ в июльских стресс-тестах, призванных "восстановить веру в банки Европы, проведя оценку их финансового состояния".
В случае с Deutsche Bank была учтена выручка в $4 млрд от продажи банком своей доли китайскому банку Hua Xia, несмотря на то что сделка еще не была заключена к концу 2015 г. Несмотря на то что продажа доли банку Hua Xia была согласована в декабре 2015 г., она до сих пор не завершена, и текущий статус сделки неизвестен, поскольку сделка так и не дошла до завершающей стадии в прошлом месяце.
Как отмечает издание Financial Times, информация о покупке доли немецкого гиганта китайским банком Hua Xia была раскрыта в примечании к результатам стресс-тестов Deutsche Bank, причем подобных оговорок не было сделано в отношении какого-либо из 50 банков, участвовавших в стресс-тестах, хотя некоторые сделки также были согласованы, но не заключены на конец 2015 г.