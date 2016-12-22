|
Новости oilru.com
Инвестиции, финансы
СМИ: немецкие компании хотят инвестировать в Россию, несмотря на санкции
|
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Анонсы
Выставки:
Реклама
Новости
|
© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:07
Готовность немецких инвесторов работать в России остается высокой, несмотря на санкции, объем инвестиций из Германии в РФ в первом полугодии 2016 года на 50% выше, чем за соответствующий период прошлого года, рассказал в интервью газете "Московский комсомолец" посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич.
Как отметил посол, несмотря на то, что в условиях санкций инвесторам из Германии довольно непросто работать в России и количество компаний-инвесторов сократилось, тем не менее желание вкладывать деньги в российские проекты остается неизменно высокой.
"Тем не менее готовность инвестировать в России остается неизменно высокой. И в 2016 году уровень инвестиций достиг показателей, каких не наблюдалось уже давно. Сумма инвестиций по итогам года значительно больше, чем за несколько предыдущих лет. По данным Федерального банка, в первом полугодии 2016 года объем прямых инвестиций из Германии был на 50% выше, чем в соответствующий период 2015 года", — сказал фон Фрич.
Также важными сферами сотрудничества посол указал науку и культуру, где, по его словам, существует множество совместных проектов. Германский посол назвал культурное сотрудничество Москвы и Берлина "одним из самых мощных и содержательных мостов в рамках германо-российских взаимоотношений". К нему он отнес российско-германский год молодежных обменов, выставку произведений художников эпохи Реформации — отца и сына Кранахов в Пушкинском музее, "Гамбургский балет" под руководством Джона Ноймайера, который прошел в Большом театре, концерты в Москве всемирно известной немецкой скрипачки Анне-Софи Муттер.
"Очень впечатляющим для меня лично стало открытие "Часовни мира" на солдатском кладбище в Россошках под Волгоградом, где похоронены немецкие и советские солдаты. Этим событием мы подчеркнули нашу приверженность долгу совместной памяти и сохранения мира", — отметил он, добавив, что непростой пока остается сотрудничество в сфере гражданского общества.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Страны ЕС сначала ввели индивидуальные санкции против физических лиц, а затем секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из государств ЕС. С тех пор санкции Евросоюза регулярно продлевались, последний раз — до конца января 2017 года.