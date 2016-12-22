Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 23 декабря 2016 года, пятница , 10:12:24 мск
Нефть, Brent: $54.79 +0,3
Валюта:    60.86 -0,25    63.56 -0,05
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1259.33 Мб информации:

  • 530763 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

СМИ: немецкие компании хотят инвестировать в Россию, несмотря на санкции

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:07    
Готовность немецких инвесторов работать в России остается высокой, несмотря на санкции, объем инвестиций из Германии в РФ в первом полугодии 2016 года на 50% выше, чем за соответствующий период прошлого года, рассказал в интервью газете "Московский комсомолец" посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич.
 
Как отметил посол, несмотря на то, что в условиях санкций инвесторам из Германии довольно непросто работать в России и количество компаний-инвесторов сократилось, тем не менее желание вкладывать деньги в российские проекты остается неизменно высокой.
 
"Тем не менее готовность инвестировать в России остается неизменно высокой. И в 2016 году уровень инвестиций достиг показателей, каких не наблюдалось уже давно. Сумма инвестиций по итогам года значительно больше, чем за несколько предыдущих лет. По данным Федерального банка, в первом полугодии 2016 года объем прямых инвестиций из Германии был на 50% выше, чем в соответствующий период 2015 года", — сказал фон Фрич.
 
Также важными сферами сотрудничества посол указал науку и культуру, где, по его словам, существует множество совместных проектов. Германский посол назвал культурное сотрудничество Москвы и Берлина "одним из самых мощных и содержательных мостов в рамках германо-российских взаимоотношений". К нему он отнес российско-германский год молодежных обменов, выставку произведений художников эпохи Реформации — отца и сына Кранахов в Пушкинском музее, "Гамбургский балет" под руководством Джона Ноймайера, который прошел в Большом театре, концерты в Москве всемирно известной немецкой скрипачки Анне-Софи Муттер.
 
"Очень впечатляющим для меня лично стало открытие "Часовни мира" на солдатском кладбище в Россошках под Волгоградом, где похоронены немецкие и советские солдаты. Этим событием мы подчеркнули нашу приверженность долгу совместной памяти и сохранения мира", — отметил он, добавив, что непростой пока остается сотрудничество в сфере гражданского общества.
 
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Страны ЕС сначала ввели индивидуальные санкции против физических лиц, а затем секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из государств ЕС. С тех пор санкции Евросоюза регулярно продлевались, последний раз — до конца января 2017 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547265/

Кабмин РФ внес в Думу законопроект о лицензировании энергосбытовой деятельностиDeutsche Bank и Минюст США поделили штраф пополам
Просмотров: 125
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Выставки:
 
Реклама
Дави на Газ
Новости
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 
10:10 · Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно
10:03 · Эксперты назвали 60% выпущенных в России облигаций неликвидными
09:57 · Эксперт: США чаще всех в мире вмешиваются в чужие выборы
09:52 · СМИ: Татарстан выступил против идеи увеличения НДПИ для нефтяников
09:50 · Финансовая аналитика от Альпари: Курс доллара может коснуться отметки 60 руб.
09:47 · Директор ЦРУ выступил против кибератак на Россию
09:42 · Рынок труда смотрит на себя с оптимизмом. В 2017 году зарплаты могут вырасти на 8%
09:37 · В Минкоммерции Китая рассказали, что ждут от отношений с США
09:32 · Украина заявила о возобновлении работы последнего актива "Лукойла" в стране
09:27 · Нефть дешевеет на фоне фиксации прибыли инвесторами
09:22 · Иран нацелен на сближение с Евразийским экономическим союзом
09:17 · "Томскнефтехим" полностью восстановил производство полиэтилена после энергоаварии
09:12 · Deutsche Bank и Минюст США поделили штраф пополам
09:07 · СМИ: немецкие компании хотят инвестировать в Россию, несмотря на санкции
09:02 · Кабмин РФ внес в Думу законопроект о лицензировании энергосбытовой деятельности

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

СМИ: немецкие компании хотят инвестировать в Россию, несмотря на санкции

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:07   
Готовность немецких инвесторов работать в России остается высокой, несмотря на санкции, объем инвестиций из Германии в РФ в первом полугодии 2016 года на 50% выше, чем за соответствующий период прошлого года, рассказал в интервью газете "Московский комсомолец" посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич.
 
Как отметил посол, несмотря на то, что в условиях санкций инвесторам из Германии довольно непросто работать в России и количество компаний-инвесторов сократилось, тем не менее желание вкладывать деньги в российские проекты остается неизменно высокой.
 
"Тем не менее готовность инвестировать в России остается неизменно высокой. И в 2016 году уровень инвестиций достиг показателей, каких не наблюдалось уже давно. Сумма инвестиций по итогам года значительно больше, чем за несколько предыдущих лет. По данным Федерального банка, в первом полугодии 2016 года объем прямых инвестиций из Германии был на 50% выше, чем в соответствующий период 2015 года", — сказал фон Фрич.
 
Также важными сферами сотрудничества посол указал науку и культуру, где, по его словам, существует множество совместных проектов. Германский посол назвал культурное сотрудничество Москвы и Берлина "одним из самых мощных и содержательных мостов в рамках германо-российских взаимоотношений". К нему он отнес российско-германский год молодежных обменов, выставку произведений художников эпохи Реформации — отца и сына Кранахов в Пушкинском музее, "Гамбургский балет" под руководством Джона Ноймайера, который прошел в Большом театре, концерты в Москве всемирно известной немецкой скрипачки Анне-Софи Муттер.
 
"Очень впечатляющим для меня лично стало открытие "Часовни мира" на солдатском кладбище в Россошках под Волгоградом, где похоронены немецкие и советские солдаты. Этим событием мы подчеркнули нашу приверженность долгу совместной памяти и сохранения мира", — отметил он, добавив, что непростой пока остается сотрудничество в сфере гражданского общества.
 
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Страны ЕС сначала ввели индивидуальные санкции против физических лиц, а затем секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из государств ЕС. С тех пор санкции Евросоюза регулярно продлевались, последний раз — до конца января 2017 года.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 