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Законодательство

Кабмин РФ внес в Думу законопроект о лицензировании энергосбытовой деятельности

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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:02    
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разработанный Министерством энергетики, о лицензировании энергосбытовой деятельности. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.
 
Документ предусматривает, что правительству России предоставляются полномочия по установлению дополнительных лицензионных требований, в том числе требований по выполнению показателей финансового состояния и соблюдения финансовой дисциплины энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков.
 
В свою очередь соблюдение лицензионных требований будет контролировать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Также определяется порядок формирования и актуализации реестров информации, содержащих сведения о лицензировании энергосбытовой деятельности - выданных и аннулированных лицензиях, сведения о лицензиатах, о должностных лицах лицензируемых организаций и т.д.
 
"Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за энргосбытовую деятельность без лицензии и за нарушение условий, предусмотренных лицензией", - отмечается в пояснительных документах к законопроекту.
 
Принятие законопроекта направлено на повышение платежной дисциплины энергосбытовых компаний и поставщиков, подчеркивается на сайте кабмина.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547264/

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Кабмин РФ внес в Думу законопроект о лицензировании энергосбытовой деятельности

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 09:02   
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разработанный Министерством энергетики, о лицензировании энергосбытовой деятельности. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.
 
Документ предусматривает, что правительству России предоставляются полномочия по установлению дополнительных лицензионных требований, в том числе требований по выполнению показателей финансового состояния и соблюдения финансовой дисциплины энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков.
 
В свою очередь соблюдение лицензионных требований будет контролировать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Также определяется порядок формирования и актуализации реестров информации, содержащих сведения о лицензировании энергосбытовой деятельности - выданных и аннулированных лицензиях, сведения о лицензиатах, о должностных лицах лицензируемых организаций и т.д.
 
"Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за энргосбытовую деятельность без лицензии и за нарушение условий, предусмотренных лицензией", - отмечается в пояснительных документах к законопроекту.
 
Принятие законопроекта направлено на повышение платежной дисциплины энергосбытовых компаний и поставщиков, подчеркивается на сайте кабмина.

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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