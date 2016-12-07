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Конфликты

Ливия пригрозила выходом из ОАПЕК из-за разногласий по кандидатуре генсека - портал

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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 21:43    
Ливия не исключает выхода из Организации арабских стран - экспортеров нефти (ОАПЕК). Об этом заявил, как сообщил новостной портал "Эфригейтньюс" (Afrigatenews), сегодня в кулуарах проходящей в Каире встречи этой структуры глава ливийской National Oil Corporation (Национальной нефтяной корпорации) Мустафа Саналла.
 
Недовольство его делегации вызвало решение других участников организации продлить в четвертый раз на трехлетний срок полномочия действующего генерального секретаря ОАПЕК поданного Кувейта Аббаса Али ан-Наки. Между тем ливийцы настаивали на рассмотрении представленной ими на этот пост кандидатуры, и, когда она была отвергнута, Саналла отказался продолжать участие в консультациях и покинул их. Позднее он обвинил коллег из аравийских монархий в лоббировании своих интересов.
 
"На лицо аравийское лобби против выдвижения нашего кандидата, несмотря на то, что мы представили его еще полгода назад, - указал он. - Теперь мы не исключаем никаких вариантов в ответ на то, что ливийский претендент, имеющий международную репутацию в нефтяной сфере, был проигнорирован".
 
До разгоревшейся три года назад войны Ливия являлась 12-м по значимости экспортером нефти в мире. В 2011 году, когда началась "революция 17 февраля", эта одна из богатых углеводородами стран Африки добывала 1,6 млн баррелей в сутки. После начала кровопролитного конфликта многие иностранные энергетические компании были вынуждены временно свернуть там все операции, а непрекращающееся противостояние нанесло немалый ущерб объектам нефтяной инфраструктуры. Простой сектора, по приблизительным оценкам, только за последние три года обернулся убытками в $100 млрд.
 
В середине ноября Саналла заявлял, что его страна рассчитывает в следующем году увеличить добычу нефти почти вдвое - с 600 тыс. баррелей в сутки до 1,1 миллиона баррелей.
 
ОАПЕК была создана нефтедобывающими странами в 1968 году для стабилизации цен на нефть. В ее состав входят 11 государств: Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис и ОАЭ.

Дмитрий ТарасовПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547263/

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Ливия пригрозила выходом из ОАПЕК из-за разногласий по кандидатуре генсека - портал

«Нефть России», 22.12.16, Москва, 21:43   
Ливия не исключает выхода из Организации арабских стран - экспортеров нефти (ОАПЕК). Об этом заявил, как сообщил новостной портал "Эфригейтньюс" (Afrigatenews), сегодня в кулуарах проходящей в Каире встречи этой структуры глава ливийской National Oil Corporation (Национальной нефтяной корпорации) Мустафа Саналла.
 
Недовольство его делегации вызвало решение других участников организации продлить в четвертый раз на трехлетний срок полномочия действующего генерального секретаря ОАПЕК поданного Кувейта Аббаса Али ан-Наки. Между тем ливийцы настаивали на рассмотрении представленной ими на этот пост кандидатуры, и, когда она была отвергнута, Саналла отказался продолжать участие в консультациях и покинул их. Позднее он обвинил коллег из аравийских монархий в лоббировании своих интересов.
 
"На лицо аравийское лобби против выдвижения нашего кандидата, несмотря на то, что мы представили его еще полгода назад, - указал он. - Теперь мы не исключаем никаких вариантов в ответ на то, что ливийский претендент, имеющий международную репутацию в нефтяной сфере, был проигнорирован".
 
До разгоревшейся три года назад войны Ливия являлась 12-м по значимости экспортером нефти в мире. В 2011 году, когда началась "революция 17 февраля", эта одна из богатых углеводородами стран Африки добывала 1,6 млн баррелей в сутки. После начала кровопролитного конфликта многие иностранные энергетические компании были вынуждены временно свернуть там все операции, а непрекращающееся противостояние нанесло немалый ущерб объектам нефтяной инфраструктуры. Простой сектора, по приблизительным оценкам, только за последние три года обернулся убытками в $100 млрд.
 
В середине ноября Саналла заявлял, что его страна рассчитывает в следующем году увеличить добычу нефти почти вдвое - с 600 тыс. баррелей в сутки до 1,1 миллиона баррелей.
 
ОАПЕК была создана нефтедобывающими странами в 1968 году для стабилизации цен на нефть. В ее состав входят 11 государств: Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис и ОАЭ.

Дмитрий Тарасов
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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