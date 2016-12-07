«Нефть России», 22.12.16, Москва, 21:43

Ливия не исключает выхода из Организации арабских стран - экспортеров нефти (ОАПЕК). Об этом заявил, как сообщил новостной портал "Эфригейтньюс" (Afrigatenews), сегодня в кулуарах проходящей в Каире встречи этой структуры глава ливийской National Oil Corporation (Национальной нефтяной корпорации) Мустафа Саналла.



Недовольство его делегации вызвало решение других участников организации продлить в четвертый раз на трехлетний срок полномочия действующего генерального секретаря ОАПЕК поданного Кувейта Аббаса Али ан-Наки. Между тем ливийцы настаивали на рассмотрении представленной ими на этот пост кандидатуры, и, когда она была отвергнута, Саналла отказался продолжать участие в консультациях и покинул их. Позднее он обвинил коллег из аравийских монархий в лоббировании своих интересов.



"На лицо аравийское лобби против выдвижения нашего кандидата, несмотря на то, что мы представили его еще полгода назад, - указал он. - Теперь мы не исключаем никаких вариантов в ответ на то, что ливийский претендент, имеющий международную репутацию в нефтяной сфере, был проигнорирован".



До разгоревшейся три года назад войны Ливия являлась 12-м по значимости экспортером нефти в мире. В 2011 году, когда началась "революция 17 февраля", эта одна из богатых углеводородами стран Африки добывала 1,6 млн баррелей в сутки. После начала кровопролитного конфликта многие иностранные энергетические компании были вынуждены временно свернуть там все операции, а непрекращающееся противостояние нанесло немалый ущерб объектам нефтяной инфраструктуры. Простой сектора, по приблизительным оценкам, только за последние три года обернулся убытками в $100 млрд.



В середине ноября Саналла заявлял, что его страна рассчитывает в следующем году увеличить добычу нефти почти вдвое - с 600 тыс. баррелей в сутки до 1,1 миллиона баррелей.



ОАПЕК была создана нефтедобывающими странами в 1968 году для стабилизации цен на нефть. В ее состав входят 11 государств: Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис и ОАЭ.



Дмитрий ТарасовПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547263/ Источник: "ТАСС" ← Трамп заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал США Новости net.finam.ru