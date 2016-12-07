|
Новости oilru.com
Конфликты
Ливия пригрозила выходом из ОАПЕК из-за разногласий по кандидатуре генсека - портал
|
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Анонсы
Выставки:
Реклама
Новости
|
© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 22.12.16, Москва, 21:43
Ливия не исключает выхода из Организации арабских стран - экспортеров нефти (ОАПЕК). Об этом заявил, как сообщил новостной портал "Эфригейтньюс" (Afrigatenews), сегодня в кулуарах проходящей в Каире встречи этой структуры глава ливийской National Oil Corporation (Национальной нефтяной корпорации) Мустафа Саналла.
Недовольство его делегации вызвало решение других участников организации продлить в четвертый раз на трехлетний срок полномочия действующего генерального секретаря ОАПЕК поданного Кувейта Аббаса Али ан-Наки. Между тем ливийцы настаивали на рассмотрении представленной ими на этот пост кандидатуры, и, когда она была отвергнута, Саналла отказался продолжать участие в консультациях и покинул их. Позднее он обвинил коллег из аравийских монархий в лоббировании своих интересов.
"На лицо аравийское лобби против выдвижения нашего кандидата, несмотря на то, что мы представили его еще полгода назад, - указал он. - Теперь мы не исключаем никаких вариантов в ответ на то, что ливийский претендент, имеющий международную репутацию в нефтяной сфере, был проигнорирован".
До разгоревшейся три года назад войны Ливия являлась 12-м по значимости экспортером нефти в мире. В 2011 году, когда началась "революция 17 февраля", эта одна из богатых углеводородами стран Африки добывала 1,6 млн баррелей в сутки. После начала кровопролитного конфликта многие иностранные энергетические компании были вынуждены временно свернуть там все операции, а непрекращающееся противостояние нанесло немалый ущерб объектам нефтяной инфраструктуры. Простой сектора, по приблизительным оценкам, только за последние три года обернулся убытками в $100 млрд.
В середине ноября Саналла заявлял, что его страна рассчитывает в следующем году увеличить добычу нефти почти вдвое - с 600 тыс. баррелей в сутки до 1,1 миллиона баррелей.
ОАПЕК была создана нефтедобывающими странами в 1968 году для стабилизации цен на нефть. В ее состав входят 11 государств: Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис и ОАЭ.
Дмитрий Тарасов