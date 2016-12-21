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Мероприятия

Трамп заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал США

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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 21:32    
Избранный президент США заявил, что Америка должна существенно увеличить свои стратегические ядерные силы.
 
"США должны в значительной степени усиливать и расширять свои ядерные возможности до того времени, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки", - написал Трамп на своей странице в твиттере.
 
Ранее первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Российская Федерация продолжит развивать стратегические ядерные силы с выходом на параметры, установленные договором по СНВ.
 
Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора - десять лет, до 2021 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547262/

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Трамп заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал США

«Нефть России», 22.12.16, Москва, 21:32   
Избранный президент США заявил, что Америка должна существенно увеличить свои стратегические ядерные силы.
 
"США должны в значительной степени усиливать и расширять свои ядерные возможности до того времени, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки", - написал Трамп на своей странице в твиттере.
 
Ранее первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Российская Федерация продолжит развивать стратегические ядерные силы с выходом на параметры, установленные договором по СНВ.
 
Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора - десять лет, до 2021 года.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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