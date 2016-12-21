«Нефть России», 22.12.16, Москва, 21:32

Избранный президент США заявил, что Америка должна существенно увеличить свои стратегические ядерные силы.



"США должны в значительной степени усиливать и расширять свои ядерные возможности до того времени, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки", - написал Трамп на своей странице в твиттере.



Ранее первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Российская Федерация продолжит развивать стратегические ядерные силы с выходом на параметры, установленные договором по СНВ.



Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора - десять лет, до 2021 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547262/ Источник: Interfax ← Москва потратит на празднование Нового года не менее 3 млрд руб. Ливия пригрозила выходом из ОАПЕК из-за разногласий по кандидатуре генсека - портал → Новости net.finam.ru