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Москва потратит на празднование Нового года не менее 3 млрд руб.
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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 21:05
Московские власти выделили на празднование Нового года и Рождества как минимум 3 млрд руб., подсчитал РБК. В эту сумму входят украшения в итальянском стиле и гирлянды как на Елисейских Полях в Париже
В итальянском стиле
Большая часть бюджетных средств, которые московские власти выделили в этом году на празднование Нового года и оформление города, пошла на украшение столичных улиц, подсчитал РБК на основании данных госзакупок. Деньги пошли на праздничную иллюминацию, гирлянды, декоративные фигуры, световые инсталляции и панели. Разработка концепции праздничного оформления Москвы обошлась в 17,5 млн руб. Дизайн-проект предполагалось создать на основе опыта Парижа, Мадрида, Палермо и Токио. Еще в ноябре мэрия заявила, что к новому, 2017 году столицу украсят в итальянском стиле.
В результате Объединенная энергетическая компания, которая принадлежит департаменту городского имущества, заключила 81 контракт на общую сумму свыше 2,8 млрд руб. Поставщиками услуг стали в общей сложности восемь компаний. «Союзспецконтракт» стал победителем по 37 конкурсам на 1,6 млрд руб., «Мастерская городского оформления» выиграла два контракта на общую сумму 210 млн руб., «Форум» — семь аукционов на 187 млн руб., «Эдлайн» получил девять контрактов на 184 млн руб. Также в числе подрядчиков — «Зодиак-Энерго», «Каскад-Энерго», «Все сам» и «Промо-Ленд».
Гирлянды на центральных улицах обошлись Москве в 182 млн руб. Цена одного метра составила от 112 до 187 руб. Для спальных районов закупили гирлянды по 4,5–16,2 тыс. руб. за комплект для одного дерева. Самые дорогие — гирлянды на панель-кронштейнах, которые крепятся у основания фонаря или дерева и тянутся вверх, по форме напоминая бокал; так традиционно украшают Елисейские поля во Франции. Москва заказала 60 таких конструкций за 89,1 млн руб., то есть по 1,4 млн для одного дерева. В тендерной документации указывается, что кронштейны должны быть обвиты гирляндами Champs Elysees французской компании Вlachere или их аналогом.
Световые инсталляции на Тверской площади оценили в 17,9 млн руб. Украшение Газетного и Камергерского переулков в стиле «эпохи Возрождения и барокко» — в 12 млн руб. Одна «танцующая» световая фигура стоила 619 тыс. руб., одна фигура снеговика — 1 млн руб.
Искусственные ели
Еще около 150 млн руб. потратили на украшение улиц окружные дирекции по благоустройству и ГУП «Моссвет». Деньги пошли на установку искусственных елей, световых фонтанов, световых панелей, растяжек, баннеров и арок. Стоимость одного светового фонтана высотой 5 м составила 1,2 млн руб.
Цены искусственных елей, установленных к Новому году, разнятся. Ели высотой 13,5 метров у фасада здания мэрии на Тверской улице оценили в 7 млн руб. Деревья украшены гирляндами, светящейся верхушкой, новогодними шарами и шишками. Еще три ели на 15 млн руб. закупили для установки во дворе мэрии. Таким образом, украшение здания городского правительства обошлось столичному бюджету почти в 30 млн руб. В то же время две небольшие двухметровые ели возле ГМИИ им. Пушкина обошлись в 300 тыс. руб. Стоимость елочных шаров для украшения, к примеру, Южного округа составила 85 руб.
Празднование Нового года на ВДНХ обойдется в 46 млн руб. В это входит организация ярмарки с фудкортом, театральными представлениями и квестами и работа катка.
Еще 30 млн руб. потратят на праздничное оформление и мероприятия в парках. Судя по уже объявленным тендерам, фейерверк в среднем стоит 350 тыс. руб., на Поклонной горе — 750 тыс. руб. Всего в городе ожидается 30 салютов.
Кроме того, в новогодние праздники в столице проходят два фестиваля: «Путешествие в Рождество» с 16 декабря по 17 января и «Рождественский свет» с 16 декабря по 19 февраля. Они разместились на 81 площадке. Организацией фестивалей занимается ГБУ «Московские ярмарки». В декабре оно заключило контракт на 591 млн руб. на организацию мероприятий в 2016–2017 годах. В контракт входят обустройство фестивальных площадок, звуковое сопровождение, проведение коммуникаций, реклама, уборка территории и вывоз мусора.
В комплексе городского хозяйства не смогли оперативно ответить на вопросы РБК. Департамент торговли и услуг в письменном ответе РБК отметил, что фестивали «Путешествие в Рождество» и «Рождественский свет» были организованы по госконтрактам «в соответствии с требованиями» федерального закона «О госзакупках».
Два года назад Москва потратила на новогодние праздники более 650 млн руб.
София Сарджвеладзе