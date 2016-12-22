«Нефть России», 22.12.16, Москва, 20:51

Долгие годы Дональд Трамп использовал мощный инструмент в работе с банкирами: личное поручительство.



Сейчас эта гарантия, используемая для получения на наиболее выгодных условиях кредитов в сотни миллионов долларов для Trump Organization, находится под большим вопросом на фоне реструктуризации долга в Deutsche Bank AG. Министерство юстиции США проводит расследование в отношении этой ситуации.



Банк пытается реструктурировать некоторые долги Трампа общим объемом $300 млрд в попытке уменьшить конфликт интересов между кредитом и его президентством. Как правило, отмена личного поручительства приводит к ужесточению условий. Генпрокурор проведет расследование с Deutsche Bank, связанное с фондовыми торгами для богатых клиентов в России, с которой Трамп планирует наладить отношения, и, возможно ему придется иметь дело с возможным многомиллиардным штрафом банку, связанным с ипотекой и облигациями.



Независимо от условий, при которых будет проведена реструктуризация кредита, они станут отражением новых, довольно сложных отношений между крупнейшим банком Германии и его самым престижным клиентом.



"Когда необходимо принять политическое решение о крупных банках, которым президент должен много денег, – это ужасно. Правительство США постоянно имеет дело с уголовными делами в отношении крупных банков, и если оно должно им много денег, возможно, придется ослабить меры регулирования для банков",- отметил Ричард Пейнтер, профессор права в Университете штата Миннесота.



Алан Гартен, главный юрисконсульт Trump Organization, заявил, что размер кредитов достаточно скромный в контексте многомиллиардной империи Трампа, и усилия, направленные на то, чтобы отказаться от личного поручительства несущественны, так как кредиты были реструктурированы таким образом, чтобы стать стандартной задолженностью после завершения проектов.



Борьба за реструктуризацию – это последняя глава в отношениях Трампа с Deutsche Bank. Это одно из немногих финансовых учреждений на Уолл-стрит, которое до сих пор имеет дело с человеком, давно известным не только как нетрадиционный застройщик и магнат недвижимости, но и как звезда реалити-шоу, который, не колеблясь, подал в суд на своего кредитора восемь лет назад.



Deutsche Bank также предоставляет кредиты семье Трампа, в том числе его зятю Джареду Кушнеру. За несколько недель до выборов банк рефинансировал большую часть долга в $370 млн под залог торговых площадей компании Кушнера, которыми он владеет в центре Манхэттена.



Злые банкиры





Сделка Трампа с Уолл-стрит растянулась на десятилетия в его попытке построить казино-империю "Атлантик-Сити". Этот плохо спланированный шаг резко изменил отношение кредиторов к нему, когда он не смог погасить кредиты в миллиарды долларов. Его главные покровители в ту эпоху были Citbank, Chase Manhattan Bank и Bankers Trust. Словом, его фиаско оставило после себя сильно разгневанных кредиторов.



В 1998 г. небольшая группа банкиров Deutsche Bank во главе с Майком Оффитом выделила кредит в размере $125 млн на реконструкцию здания на Трампа на Уолл-стрит. Трамп появился в офисе Оффита с изрядно подмоченной репутацией. Тогда эта группа банкиров во главе с Оффитом оказалась единственной, готовой взять на себя ответственность, заявил Оффит.



"У меня был один путь к успеху – иметь дело с большими и прибыльными делами. Если бы я был консервативным, я не был бы готов делать нечто необычное и конкурировать с кем-либо", - отметил Оффит, который теперь вышел в отставку и написал роман об Уолл-стрит.



Лучший клиент



Кредитование компаний под залог недвижимости стало одним из наиболее активных бизнес-секторов на Манхэттене. Трамп, всегда профессионально разбиравшийся во всех деталях этого, был его лучшим клиентом, заявил Оффит. В 1990-е гг. Оффит и команда во главе с Эриком Шварцем финансировали строительство Trump World Tower на восточной окраине Манхэттена и поддержали его провальное предложение по перепланировке Нью-Йоркского Колизея.



Когда Оффит покинул Deutsche Bank в 1999 г., ключевым партнером в отношениях с Трампом стал Шварц, в том числе в попытке выкупить у партнера в General Motors Building в 2001 г. Шварц, который покинул Deutsche в 2009 г., комментировать ситуацию отказался.



В 2005 г. банк одобрил выдачу кредита в размере $640 млн на строительство Trump-Tower в Чикаго. Строительство башни с десятками многомиллионных кондоминиумов началось на пике бума недвижимости. По мере приближения завершения проекта грянул финансовый кризис, который грозит сбоями реальному рынку недвижимости. И когда пришлось выплачивать часть кредита, Трамп вместо этого подал иск на $3 млрд в суд на кредитный консорциум во главе с Deutsche Bank.



Форс-мажор



В иске заявляется, что финансовый кризис равноценен землетрясению, которое создает обстоятельства "непреодолимой силы", что позволяет продлить кредит при чрезвычайных обстоятельствах. Deutsche Bank в свою очередь утверждает, что Трамп обязан компенсировать $40 млн – долг, выданный под его личное поручительство. Однако позже проблемы были улажены, и, как ни странно, продолжился совместный бизнес.



Сегодня избранный президент должен около $300 млн банку - почти половину своей задолженности, если верить анализу Bloomberg. Эта цифра включает в себя кредит в размере $170 млн, который Трамп использовал, чтобы завершить строительство своего отеля в Вашингтоне.



Он также имеет две ипотеки на строительство курорта Trump National Doral в Майами и кредит на строительство своей башни в Чикаго. Срок погашения всех четырех долгов наступит в 2023 и 2024 гг. Гартен отметил, что чикагский кредит более не находится под статусом личного поручительства Трампа, так как проект был завершен.



Самая последняя партия кредитов была выдана подразделением управления частным капиталом Deutsche Bank, где Трамп сотрудничает с Розмари Враблик. Она попала в команду данного подразделения в 2006 г., после работы в других банках, в том числе в Bank of America. В числе ее клиентов - Герберт Саймон, владелец баскетбольной команды Indiana Pacers.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547260/ Источник: Вести ← СМИ: En+ Group Олега Дерипаски готовит IPO в 2017 г. Москва потратит на празднование Нового года не менее 3 млрд руб. → Новости net.finam.ru