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Российские компании

СМИ: En+ Group Олега Дерипаски готовит IPO в 2017 г.

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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 20:43    
Группа компаний En+ Group, объединяющая металлургические и энергетические активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, рассматривает возможность проведения первичного размещения своих акций в 2017 г.
 
En+ Group ведет переговоры с консультантами для оценки возможности проведения IPO на различных площадках, включая биржи Лондона и Гонконга в следующем году на фоне восстановления ситуации в сырьевом секторе. Об этом со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, 22 декабря сообщило агентство "Блумберг".
 
По сведениям собеседников агентства, компания рассчитывает на рыночную капитализацию в размере от $10 млрд до $12 млрд. Как отмечается, речь идет только о консультациях и в En+ Group в дальнейшем еще могут отказаться от планов проведения IPO.
 
Старший аналитик BCS Global Markets Олег Петропавловский в комментариях "Блумберг" назвал планы En+ Group выглядят вполне реалистичными:
 
"Проведение IPO En+ в первой половине 2017 г. выглядит вполне реальным на фоне ожиданий сохранения достаточно высоких цен ны сырьевые активы. В зависимости от рыночной ситуации, бизнес En+ может быть оценен примерно в $9 млрд".
 
En+ Group владеет рядом крупных активов в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики. Наиболее крупными активами En+ Group являются 48%-я доля в компании UC Rusal, а также доля в энергетической компании "Евросибэнерго".
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547259/

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СМИ: En+ Group Олега Дерипаски готовит IPO в 2017 г.

«Нефть России», 22.12.16, Москва, 20:43   
Группа компаний En+ Group, объединяющая металлургические и энергетические активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, рассматривает возможность проведения первичного размещения своих акций в 2017 г.
 
En+ Group ведет переговоры с консультантами для оценки возможности проведения IPO на различных площадках, включая биржи Лондона и Гонконга в следующем году на фоне восстановления ситуации в сырьевом секторе. Об этом со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, 22 декабря сообщило агентство "Блумберг".
 
По сведениям собеседников агентства, компания рассчитывает на рыночную капитализацию в размере от $10 млрд до $12 млрд. Как отмечается, речь идет только о консультациях и в En+ Group в дальнейшем еще могут отказаться от планов проведения IPO.
 
Старший аналитик BCS Global Markets Олег Петропавловский в комментариях "Блумберг" назвал планы En+ Group выглядят вполне реалистичными:
 
"Проведение IPO En+ в первой половине 2017 г. выглядит вполне реальным на фоне ожиданий сохранения достаточно высоких цен ны сырьевые активы. В зависимости от рыночной ситуации, бизнес En+ может быть оценен примерно в $9 млрд".
 
En+ Group владеет рядом крупных активов в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики. Наиболее крупными активами En+ Group являются 48%-я доля в компании UC Rusal, а также доля в энергетической компании "Евросибэнерго".

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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