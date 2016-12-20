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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 20:43
Группа компаний En+ Group, объединяющая металлургические и энергетические активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, рассматривает возможность проведения первичного размещения своих акций в 2017 г.
En+ Group ведет переговоры с консультантами для оценки возможности проведения IPO на различных площадках, включая биржи Лондона и Гонконга в следующем году на фоне восстановления ситуации в сырьевом секторе. Об этом со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, 22 декабря сообщило агентство "Блумберг".
По сведениям собеседников агентства, компания рассчитывает на рыночную капитализацию в размере от $10 млрд до $12 млрд. Как отмечается, речь идет только о консультациях и в En+ Group в дальнейшем еще могут отказаться от планов проведения IPO.
Старший аналитик BCS Global Markets Олег Петропавловский в комментариях "Блумберг" назвал планы En+ Group выглядят вполне реалистичными:
"Проведение IPO En+ в первой половине 2017 г. выглядит вполне реальным на фоне ожиданий сохранения достаточно высоких цен ны сырьевые активы. В зависимости от рыночной ситуации, бизнес En+ может быть оценен примерно в $9 млрд".
En+ Group владеет рядом крупных активов в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики. Наиболее крупными активами En+ Group являются 48%-я доля в компании UC Rusal, а также доля в энергетической компании "Евросибэнерго".