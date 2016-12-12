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Цены на нефть

Цены на нефть растут в противовес дешевеющему доллару

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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 20:34    
Мировые цены на нефть увеличиваются в четверг благодаря удешевлению доллара на фоне слабой статистики из США, свидетельствуют данные торгов.
 
По состоянию на 18.41 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,29% — до 55,16 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,28%, до 53,16 доллара за баррель.
 
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 102,70 пункта.
 
Министерство труда США в четверг сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 17 декабря, подскочило на 21 тысячу с показателя предыдущей недели, до 275 тысяч. Индикатор оказался максимальным с конца июня этого года. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь на 2 тысячи — до 256 тысяч.
 
Минторговли страны сообщило, что потребительские доходы американцев в ноябре увеличились на 1,6 миллиарда долларов, или менее чем на 0,1% по сравнению с октябрем, расходы выросли на 24 миллиарда долларов, или на 0,2%. Аналитики ожидали, что оба показателя выросли в месячном выражении на 0,3%. Располагаемые доходы населения в США в ноябре снизились менее чем на 0,1%, или на 1,3 миллиарда долларов.
 
Слабая статистика привела к снижению курса доллара. Это, в свою очередь, привело к удорожанию торгуемой в долларах нефти, увеличив спрос на "черное золото" со стороны инвесторов, владеющих иностранной валютой.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547258/

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Цены на нефть растут в противовес дешевеющему доллару

«Нефть России», 22.12.16, Москва, 20:34   
Мировые цены на нефть увеличиваются в четверг благодаря удешевлению доллара на фоне слабой статистики из США, свидетельствуют данные торгов.
 
По состоянию на 18.41 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,29% — до 55,16 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,28%, до 53,16 доллара за баррель.
 
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 102,70 пункта.
 
Министерство труда США в четверг сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 17 декабря, подскочило на 21 тысячу с показателя предыдущей недели, до 275 тысяч. Индикатор оказался максимальным с конца июня этого года. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь на 2 тысячи — до 256 тысяч.
 
Минторговли страны сообщило, что потребительские доходы американцев в ноябре увеличились на 1,6 миллиарда долларов, или менее чем на 0,1% по сравнению с октябрем, расходы выросли на 24 миллиарда долларов, или на 0,2%. Аналитики ожидали, что оба показателя выросли в месячном выражении на 0,3%. Располагаемые доходы населения в США в ноябре снизились менее чем на 0,1%, или на 1,3 миллиарда долларов.
 
Слабая статистика привела к снижению курса доллара. Это, в свою очередь, привело к удорожанию торгуемой в долларах нефти, увеличив спрос на "черное золото" со стороны инвесторов, владеющих иностранной валютой.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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