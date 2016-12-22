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Международные резервы РФ упали на $8 млрд за неделю
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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 19:32
Международные резервы России с 9 по 16 декабря 2016 г. упали на $8 млрд и составили $379 млрд, сообщил в четверг ЦБ РФ.
Международные резервы России на 9 декабря составляли $387 млрд.
Таким образом, за неделю резервы снизились на $8 млрд. На такую величину резервы снижались в течение месяца начиная с октября.
"Международные резервы за неделю с 9 по 16 декабря сократились на 8,0 млрд долларов США, или на 2,1%, преимущественно вследствие отрицательной переоценки, а также предоставления банкам-резидентам средств по операциям "валютный своп", - пояснил Банк России.
За ноябрь резервы снизились на $5,453 млрд, или на 1,4%, до $385,288 млрд.
За октябрь резервы снизились на $7 млрд, или на 1,76%: на 1 ноября 2016 г. снизились до $390,741 млрд с $397,743 млрд на 1 октября.
В начале сентября - с 2 по 9 сентября - международные резервы РФ выросли с $394,3 млрд до $399,6 млрд, максимального уровня с декабря 2014 г.
Международные резервы России увеличились в июле на 0,3% с $392,756 млрд до $393,912 млрд на 1 августа, за июнь выросли более чем на $5 млрд с $387,716 млрд на 1 июня до $392,756 млрд на 1 июля.
В мае резервы уменьшились на $3,8 млрд, или на 0,97%, но остались выше $390 млрд.
Международные резервы России за апрель 2016 г. выросли на $4,513 млрд, в марте – сразу на $8 млрд до $387 млрд, как и в феврале, - на $8 млрд.
Резервы с 1 января 2016 г. рекордно росли семь недель подряд до 12 февраля, прибавив $14,4 млрд до $382,4 млрд.
В 2015 г. резервы сократились на 4,5%, или $17,46 млрд, с $385,460 млрд на 1 января 2015 г. до $368,0 млрд на 1 января 2016 г.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, - расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.