Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 23 декабря 2016 года, пятница , 01:21:18 мск
Нефть, Brent: $54.79 +0,3
Валюта:    60.86 -0,25    63.56 -0,05
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1259.33 Мб информации:

  • 530763 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Прогнозы

Дуг Кейси: мир на пороге финансового хаоса

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 22.12.16, Москва, 19:25    Американский писатель и экономист Дуг Кейси известен благодаря своему умению строить неожиданно точные прогнозы. Так, он блестяще предсказал крах 2008 г. и многие другие тенденции в течение последних четырех десятилетий.
 
В своем последнем интервью Кейси поделился своими соображениями по поводу того, чем может обернуться президентство Дональда Трампа для финансовых рынков, экономических стимулов и геополитики. Как он отметил ранее, 2008 г. – это было лишь начало. Сейчас мы погружаемся в эпицентр урагана. И ситуация окажется намного хуже. Если вкратце, Кейси объясняет это примерно так:
 
"Единственное, в чем я уверен, – мы столкнемся с финансовым кризисом в ближайшее годы, который и заставит людей вкладывать в золото и в меньшей степени в серебро. Кроме того, нет абсолютно никаких причин, для того чтобы акции и облигации оставались на столь же высоких уровнях, как сейчас. Мы сейчас переживаем огромный политический, финансовый, демографический и военный кризис… Эти люди могли бы начать третью мировую войну… Очень опасная ситуация".
 
Как только Дональд Трамп займет свой пост в конце января 2017 г., Кейси считает, что его инфраструктурные инициативы пойдут на благо для отрасли сырьевых товаров:
 

 
"Я действительно верю ему. Я думаю, что он и его команда намерены сделать многое для развития инфраструктуры в США, поэтому они обратят внимание на рынок металлов, так что в краткосрочной перспективе для металлов наступает благоприятный период. Меня могут убеждать вкладываться в медь, цинк или кобальт. Но я отдаю предпочтение золоту и урану. Будущее энергетической отрасли, как мне кажется, лежит за солнечными батареями. Однако сейчас самый дешевый, самый чистый и самый безопасный вид энергии – атомная энергия. Это прямо противоположно тому, что говорят все... Но если мы столкнемся с непредсказуемой средой в будущем, атомная энергия окажется наиболее выгодной… По всему миру сейчас в стадии строительства находятся около 150 атомных электростанций. Большинство из них в Китае и Индии... Я строю "бычьи" прогнозы по поводу урана… Сейчас он продается по цене ниже себестоимости производства".
 
Но, несмотря на все усилия президента Трампа, Кейси считает, что тот не сможет остановить шторм на рынке облигаций, репетицию которого можно было увидеть в Китае, где правительство приостановило торги на прошлой неделе после краха на рынке облигаций.
 

 
"Люди забывают, что последний пик процентных ставок пришелся на 1980-1982 годы, когда по казначейским векселям выплачивали 16%. С тех пор 35-летний "бычий" рынок облигаций сбил ставки до нуля, что, как мне казалось, было почти невозможно. Так что процентные ставки начинают расти... Низкие процентные ставки и отрицательные процентные ставки на самом деле действуют разрушительно на капитал и цивилизацию, удерживая людей от того, чтобы они делали сбережения. Неважно, что делают эти глупые правительства, процентные ставки будут расти и, скорее всего, в течение довольно долгого времени. Так что если вы являетесь владельцем облигаций, продавайте их".
 
Кейси скептически относится к ключевым медиа: на его взгляд, они дезинформируют общество. Он предупреждает, что все эти разговоры вокруг избрания Трампа могут привести к расколу среди американцев, опасны для стабильности нации и грозят привести к гражданской войне:
 
"Это очень серьезно. На нас льются потоки дезинформации из CNN, MSNBC и других СМИ. Я стараюсь ничего не слушать, я не доверяю информации СМИ. Ими управляют люди с огромными деньгами, которые относятся к другим как к дешевой рабочей силе. Они очень опасны. Я на самом деле думаю, что США находятся в шаге от гражданской войны, потому что людей, избравших Трампа, ненавидят на интуитивном уровне сторонники Демократической партии".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547256/

Медведев назвал 4 проблемы российской энергетикиМеждународные резервы РФ упали на $8 млрд за неделю
Просмотров: 369
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Дуг Кейси: мир на пороге финансового хаоса

«Нефть России», 22.12.16, Москва, 19:25   Американский писатель и экономист Дуг Кейси известен благодаря своему умению строить неожиданно точные прогнозы. Так, он блестяще предсказал крах 2008 г. и многие другие тенденции в течение последних четырех десятилетий.
 
В своем последнем интервью Кейси поделился своими соображениями по поводу того, чем может обернуться президентство Дональда Трампа для финансовых рынков, экономических стимулов и геополитики. Как он отметил ранее, 2008 г. – это было лишь начало. Сейчас мы погружаемся в эпицентр урагана. И ситуация окажется намного хуже. Если вкратце, Кейси объясняет это примерно так:
 
"Единственное, в чем я уверен, – мы столкнемся с финансовым кризисом в ближайшее годы, который и заставит людей вкладывать в золото и в меньшей степени в серебро. Кроме того, нет абсолютно никаких причин, для того чтобы акции и облигации оставались на столь же высоких уровнях, как сейчас. Мы сейчас переживаем огромный политический, финансовый, демографический и военный кризис… Эти люди могли бы начать третью мировую войну… Очень опасная ситуация".
 
Как только Дональд Трамп займет свой пост в конце января 2017 г., Кейси считает, что его инфраструктурные инициативы пойдут на благо для отрасли сырьевых товаров:
 

 
"Я действительно верю ему. Я думаю, что он и его команда намерены сделать многое для развития инфраструктуры в США, поэтому они обратят внимание на рынок металлов, так что в краткосрочной перспективе для металлов наступает благоприятный период. Меня могут убеждать вкладываться в медь, цинк или кобальт. Но я отдаю предпочтение золоту и урану. Будущее энергетической отрасли, как мне кажется, лежит за солнечными батареями. Однако сейчас самый дешевый, самый чистый и самый безопасный вид энергии – атомная энергия. Это прямо противоположно тому, что говорят все... Но если мы столкнемся с непредсказуемой средой в будущем, атомная энергия окажется наиболее выгодной… По всему миру сейчас в стадии строительства находятся около 150 атомных электростанций. Большинство из них в Китае и Индии... Я строю "бычьи" прогнозы по поводу урана… Сейчас он продается по цене ниже себестоимости производства".
 
Но, несмотря на все усилия президента Трампа, Кейси считает, что тот не сможет остановить шторм на рынке облигаций, репетицию которого можно было увидеть в Китае, где правительство приостановило торги на прошлой неделе после краха на рынке облигаций.
 

 
"Люди забывают, что последний пик процентных ставок пришелся на 1980-1982 годы, когда по казначейским векселям выплачивали 16%. С тех пор 35-летний "бычий" рынок облигаций сбил ставки до нуля, что, как мне казалось, было почти невозможно. Так что процентные ставки начинают расти... Низкие процентные ставки и отрицательные процентные ставки на самом деле действуют разрушительно на капитал и цивилизацию, удерживая людей от того, чтобы они делали сбережения. Неважно, что делают эти глупые правительства, процентные ставки будут расти и, скорее всего, в течение довольно долгого времени. Так что если вы являетесь владельцем облигаций, продавайте их".
 
Кейси скептически относится к ключевым медиа: на его взгляд, они дезинформируют общество. Он предупреждает, что все эти разговоры вокруг избрания Трампа могут привести к расколу среди американцев, опасны для стабильности нации и грозят привести к гражданской войне:
 
"Это очень серьезно. На нас льются потоки дезинформации из CNN, MSNBC и других СМИ. Я стараюсь ничего не слушать, я не доверяю информации СМИ. Ими управляют люди с огромными деньгами, которые относятся к другим как к дешевой рабочей силе. Они очень опасны. Я на самом деле думаю, что США находятся в шаге от гражданской войны, потому что людей, избравших Трампа, ненавидят на интуитивном уровне сторонники Демократической партии".
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 