«Нефть России», 22.12.16, Москва, 19:25 Американский писатель и экономист Дуг Кейси известен благодаря своему умению строить неожиданно точные прогнозы. Так, он блестяще предсказал крах 2008 г. и многие другие тенденции в течение последних четырех десятилетий.



В своем последнем интервью Кейси поделился своими соображениями по поводу того, чем может обернуться президентство Дональда Трампа для финансовых рынков, экономических стимулов и геополитики. Как он отметил ранее, 2008 г. – это было лишь начало. Сейчас мы погружаемся в эпицентр урагана. И ситуация окажется намного хуже. Если вкратце, Кейси объясняет это примерно так:



"Единственное, в чем я уверен, – мы столкнемся с финансовым кризисом в ближайшее годы, который и заставит людей вкладывать в золото и в меньшей степени в серебро. Кроме того, нет абсолютно никаких причин, для того чтобы акции и облигации оставались на столь же высоких уровнях, как сейчас. Мы сейчас переживаем огромный политический, финансовый, демографический и военный кризис… Эти люди могли бы начать третью мировую войну… Очень опасная ситуация".



Как только Дональд Трамп займет свой пост в конце января 2017 г., Кейси считает, что его инфраструктурные инициативы пойдут на благо для отрасли сырьевых товаров:







"Я действительно верю ему. Я думаю, что он и его команда намерены сделать многое для развития инфраструктуры в США, поэтому они обратят внимание на рынок металлов, так что в краткосрочной перспективе для металлов наступает благоприятный период. Меня могут убеждать вкладываться в медь, цинк или кобальт. Но я отдаю предпочтение золоту и урану. Будущее энергетической отрасли, как мне кажется, лежит за солнечными батареями. Однако сейчас самый дешевый, самый чистый и самый безопасный вид энергии – атомная энергия. Это прямо противоположно тому, что говорят все... Но если мы столкнемся с непредсказуемой средой в будущем, атомная энергия окажется наиболее выгодной… По всему миру сейчас в стадии строительства находятся около 150 атомных электростанций. Большинство из них в Китае и Индии... Я строю "бычьи" прогнозы по поводу урана… Сейчас он продается по цене ниже себестоимости производства".



Но, несмотря на все усилия президента Трампа, Кейси считает, что тот не сможет остановить шторм на рынке облигаций, репетицию которого можно было увидеть в Китае, где правительство приостановило торги на прошлой неделе после краха на рынке облигаций.







"Люди забывают, что последний пик процентных ставок пришелся на 1980-1982 годы, когда по казначейским векселям выплачивали 16%. С тех пор 35-летний "бычий" рынок облигаций сбил ставки до нуля, что, как мне казалось, было почти невозможно. Так что процентные ставки начинают расти... Низкие процентные ставки и отрицательные процентные ставки на самом деле действуют разрушительно на капитал и цивилизацию, удерживая людей от того, чтобы они делали сбережения. Неважно, что делают эти глупые правительства, процентные ставки будут расти и, скорее всего, в течение довольно долгого времени. Так что если вы являетесь владельцем облигаций, продавайте их".



Кейси скептически относится к ключевым медиа: на его взгляд, они дезинформируют общество. Он предупреждает, что все эти разговоры вокруг избрания Трампа могут привести к расколу среди американцев, опасны для стабильности нации и грозят привести к гражданской войне:



"Это очень серьезно. На нас льются потоки дезинформации из CNN, MSNBC и других СМИ. Я стараюсь ничего не слушать, я не доверяю информации СМИ. Ими управляют люди с огромными деньгами, которые относятся к другим как к дешевой рабочей силе. Они очень опасны. Я на самом деле думаю, что США находятся в шаге от гражданской войны, потому что людей, избравших Трампа, ненавидят на интуитивном уровне сторонники Демократической партии".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547256/ Источник: Вести ← Медведев назвал 4 проблемы российской энергетики Международные резервы РФ упали на $8 млрд за неделю → Новости net.finam.ru