Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 23 декабря 2016 года, пятница , 01:14:22 мск
Нефть, Brent: $54.79 +0,3
Валюта:    60.86 -0,25    63.56 -0,05
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1259.33 Мб информации:

  • 530763 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Электроэнергетика

Медведев назвал 4 проблемы российской энергетики

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 22.12.16, Москва, 19:08    
"Совокупные ежегодные инвестиции компаний ТЭКа оцениваются на уровне 3,5 трлн руб., и мы заинтересованы в том, чтобы эти деньги работали на развитие нашей экономики", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе обсуждения проекта "Энергетической стратегии до 2035 года". Он назвал 4 проблемы российской энергетики.
 
Медведев обозначил несколько позиций, по которым нужно принимать решения.
 
1. Одна из сложных проблем – это зависимость топливно-энергетического комплекса РФ от иностранных технологий и оборудования. За счет импортозамещения доля импортной продукции в закупках предприятий ТЭКа после реализации стратегии составит не более 10-15%. "Несмотря на решения, которые мы принимали в последние годы, по ряду позиций эта зависимость пока еще находится на критическом уровне, - отметил премьер. - Эту ситуацию нужно менять, поддерживать наших производителей, которые готовы предоставить конкурентные по цене и по качеству виды оборудования, виды сервиса, с помощью налоговых и финансовых инструментов стимулировать энергетические компании использовать преимущественно российскую продукцию и услуги".
 
2. Необходимо формирование новой энергетики, которая основана на возобновляемых источниках энергии, на так называемой распределенной генерации, на использовании интеллектуальных сетей. "Если мы хотим и в будущем иметь конкурентоспособную энергетику, то и государству, и бизнесу нужно вкладываться в инновации", - подчеркнул глава правительства.
 
3. Высокая энергоемкость экономики. ВВП России в разы выше, чем в развитых и многих развивающихся странах. "По-прежнему крайне расточительно мы относимся к использованию ресурсов, - заявил Медведев. - Потенциал энергосбережения, по данным Минэнерго, составляет около трети текущего энергопотребления. То есть каждый третий киловатт-час электроэнергии, кубический метр газа, килограмм угля, тонна нефти уходит, по сути, в никуда с точки зрения экономики. У нас немало предприятий, где потери энергии и тепла особенно велики. В конечном счете за это все расплачиваются экономика и потребители".
 
4. Диверсификация экспорта ТЭК. "Нам нужно серьезно диверсифицировать наш энергетический экспорт – и по географии, и по товарной структуре", - подчеркнул Медведев. В условиях глобальных изменений на мировых рынках и растущей конкуренции необходима детально продуманная, взвешенная экспортная политика, которая предусматривает максимальное расширение направлений и форматов сотрудничества в области энергетики.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547255/

ИТОГИ 2016: Нефтяной альянс - укротить добычу и продать дорожеДуг Кейси: мир на пороге финансового хаоса
Просмотров: 222
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Медведев назвал 4 проблемы российской энергетики

«Нефть России», 22.12.16, Москва, 19:08   
"Совокупные ежегодные инвестиции компаний ТЭКа оцениваются на уровне 3,5 трлн руб., и мы заинтересованы в том, чтобы эти деньги работали на развитие нашей экономики", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе обсуждения проекта "Энергетической стратегии до 2035 года". Он назвал 4 проблемы российской энергетики.
 
Медведев обозначил несколько позиций, по которым нужно принимать решения.
 
1. Одна из сложных проблем – это зависимость топливно-энергетического комплекса РФ от иностранных технологий и оборудования. За счет импортозамещения доля импортной продукции в закупках предприятий ТЭКа после реализации стратегии составит не более 10-15%. "Несмотря на решения, которые мы принимали в последние годы, по ряду позиций эта зависимость пока еще находится на критическом уровне, - отметил премьер. - Эту ситуацию нужно менять, поддерживать наших производителей, которые готовы предоставить конкурентные по цене и по качеству виды оборудования, виды сервиса, с помощью налоговых и финансовых инструментов стимулировать энергетические компании использовать преимущественно российскую продукцию и услуги".
 
2. Необходимо формирование новой энергетики, которая основана на возобновляемых источниках энергии, на так называемой распределенной генерации, на использовании интеллектуальных сетей. "Если мы хотим и в будущем иметь конкурентоспособную энергетику, то и государству, и бизнесу нужно вкладываться в инновации", - подчеркнул глава правительства.
 
3. Высокая энергоемкость экономики. ВВП России в разы выше, чем в развитых и многих развивающихся странах. "По-прежнему крайне расточительно мы относимся к использованию ресурсов, - заявил Медведев. - Потенциал энергосбережения, по данным Минэнерго, составляет около трети текущего энергопотребления. То есть каждый третий киловатт-час электроэнергии, кубический метр газа, килограмм угля, тонна нефти уходит, по сути, в никуда с точки зрения экономики. У нас немало предприятий, где потери энергии и тепла особенно велики. В конечном счете за это все расплачиваются экономика и потребители".
 
4. Диверсификация экспорта ТЭК. "Нам нужно серьезно диверсифицировать наш энергетический экспорт – и по географии, и по товарной структуре", - подчеркнул Медведев. В условиях глобальных изменений на мировых рынках и растущей конкуренции необходима детально продуманная, взвешенная экспортная политика, которая предусматривает максимальное расширение направлений и форматов сотрудничества в области энергетики.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 