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Медведев назвал 4 проблемы российской энергетики
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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 19:08
"Совокупные ежегодные инвестиции компаний ТЭКа оцениваются на уровне 3,5 трлн руб., и мы заинтересованы в том, чтобы эти деньги работали на развитие нашей экономики", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе обсуждения проекта "Энергетической стратегии до 2035 года". Он назвал 4 проблемы российской энергетики.
Медведев обозначил несколько позиций, по которым нужно принимать решения.
1. Одна из сложных проблем – это зависимость топливно-энергетического комплекса РФ от иностранных технологий и оборудования. За счет импортозамещения доля импортной продукции в закупках предприятий ТЭКа после реализации стратегии составит не более 10-15%. "Несмотря на решения, которые мы принимали в последние годы, по ряду позиций эта зависимость пока еще находится на критическом уровне, - отметил премьер. - Эту ситуацию нужно менять, поддерживать наших производителей, которые готовы предоставить конкурентные по цене и по качеству виды оборудования, виды сервиса, с помощью налоговых и финансовых инструментов стимулировать энергетические компании использовать преимущественно российскую продукцию и услуги".
2. Необходимо формирование новой энергетики, которая основана на возобновляемых источниках энергии, на так называемой распределенной генерации, на использовании интеллектуальных сетей. "Если мы хотим и в будущем иметь конкурентоспособную энергетику, то и государству, и бизнесу нужно вкладываться в инновации", - подчеркнул глава правительства.
3. Высокая энергоемкость экономики. ВВП России в разы выше, чем в развитых и многих развивающихся странах. "По-прежнему крайне расточительно мы относимся к использованию ресурсов, - заявил Медведев. - Потенциал энергосбережения, по данным Минэнерго, составляет около трети текущего энергопотребления. То есть каждый третий киловатт-час электроэнергии, кубический метр газа, килограмм угля, тонна нефти уходит, по сути, в никуда с точки зрения экономики. У нас немало предприятий, где потери энергии и тепла особенно велики. В конечном счете за это все расплачиваются экономика и потребители".
4. Диверсификация экспорта ТЭК. "Нам нужно серьезно диверсифицировать наш энергетический экспорт – и по географии, и по товарной структуре", - подчеркнул Медведев. В условиях глобальных изменений на мировых рынках и растущей конкуренции необходима детально продуманная, взвешенная экспортная политика, которая предусматривает максимальное расширение направлений и форматов сотрудничества в области энергетики.