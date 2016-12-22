|
Новости oilru.com
Инвестиции, финансы
Финансовая аналитика от Альпари: На российский фондовый рынок все-таки пришла коррекция
|
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Анонсы
Выставки:
Реклама
Новости
|
© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 22.12.16, Москва, 19:02
Сегодня внешний фон смотрится сдержанным, информационных поводов немного, и заокеанское снижение биржевой активности бросает тень и на отечественные площадки. Индекс ММВБ отступил в четверг под уровень поддержки на 2180 пунктов и стоит немного ниже. В том случае, если в пятницу настроения на площадке останутся такими же, «медведи» направят рублевый индикатор в диапазон 2160-2185 пунктов. Учитывая, что индекс ММВБ пять недель крепко держится выше некогда знакового рубежа в 2000 пунктов, сегодняшний откат не выглядит значительным.
Рубль, между тем, на коррекционные провокации не поддается и остается крепким. Доллар США в четверг отступил в область 60,80 руб., но на рынке участились разговоры о вероятности разворота краткосрочного тренда в паре доллар/рубль после того, как ослабнет спрос на российскую валюту в рамках налогового периода в России. Предполагаемый диапазон торгов на пятницу по американской валюте - 60,75-61,65 руб., по евро - 63,50-64,50 руб.
Уже завтра активность внешних инвесторов снизится ощутимым образом, а в понедельник российский рынок будет представлен сам себе, пока католический мир будет отдыхать на рождественских каникулах.
Анна Бодрова, старший аналитик Альпари