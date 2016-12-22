«Нефть России», 22.12.16, Москва, 19:02

Сегодня внешний фон смотрится сдержанным, информационных поводов немного, и заокеанское снижение биржевой активности бросает тень и на отечественные площадки. Индекс ММВБ отступил в четверг под уровень поддержки на 2180 пунктов и стоит немного ниже. В том случае, если в пятницу настроения на площадке останутся такими же, «медведи» направят рублевый индикатор в диапазон 2160-2185 пунктов. Учитывая, что индекс ММВБ пять недель крепко держится выше некогда знакового рубежа в 2000 пунктов, сегодняшний откат не выглядит значительным.



Рубль, между тем, на коррекционные провокации не поддается и остается крепким. Доллар США в четверг отступил в область 60,80 руб., но на рынке участились разговоры о вероятности разворота краткосрочного тренда в паре доллар/рубль после того, как ослабнет спрос на российскую валюту в рамках налогового периода в России. Предполагаемый диапазон торгов на пятницу по американской валюте - 60,75-61,65 руб., по евро - 63,50-64,50 руб.



Уже завтра активность внешних инвесторов снизится ощутимым образом, а в понедельник российский рынок будет представлен сам себе, пока католический мир будет отдыхать на рождественских каникулах.



Анна Бодрова, старший аналитик АльпариПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547253/ Источник: Альпари ← Развивайся или уходи: Что будут требовать работодатели в новом году ИТОГИ 2016: Нефтяной альянс - укротить добычу и продать дороже → Новости net.finam.ru