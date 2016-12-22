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Инвестиции, финансы

Финансовая аналитика от Альпари: На российский фондовый рынок все-таки пришла коррекция

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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 19:02    
Сегодня внешний фон смотрится сдержанным, информационных поводов немного, и заокеанское снижение биржевой активности бросает тень и на отечественные площадки. Индекс ММВБ отступил в четверг под уровень поддержки на 2180 пунктов и стоит немного ниже. В том случае, если в пятницу настроения на площадке останутся такими же, «медведи» направят рублевый индикатор в диапазон 2160-2185 пунктов. Учитывая, что индекс ММВБ пять недель крепко держится выше некогда знакового рубежа в 2000 пунктов, сегодняшний откат не выглядит значительным.

Рубль, между тем, на коррекционные провокации не поддается и остается крепким. Доллар США в четверг отступил в область 60,80 руб., но на рынке участились разговоры о вероятности разворота краткосрочного тренда в паре доллар/рубль после того, как ослабнет спрос на российскую валюту в рамках налогового периода в России. Предполагаемый диапазон торгов на пятницу по американской валюте - 60,75-61,65 руб., по евро - 63,50-64,50 руб.

Уже завтра активность внешних инвесторов снизится ощутимым образом, а в понедельник российский рынок будет представлен сам себе, пока католический мир будет отдыхать на рождественских каникулах.

Анна Бодрова, старший аналитик АльпариПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547253/

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Финансовая аналитика от Альпари: На российский фондовый рынок все-таки пришла коррекция

«Нефть России», 22.12.16, Москва, 19:02   
Сегодня внешний фон смотрится сдержанным, информационных поводов немного, и заокеанское снижение биржевой активности бросает тень и на отечественные площадки. Индекс ММВБ отступил в четверг под уровень поддержки на 2180 пунктов и стоит немного ниже. В том случае, если в пятницу настроения на площадке останутся такими же, «медведи» направят рублевый индикатор в диапазон 2160-2185 пунктов. Учитывая, что индекс ММВБ пять недель крепко держится выше некогда знакового рубежа в 2000 пунктов, сегодняшний откат не выглядит значительным.

Рубль, между тем, на коррекционные провокации не поддается и остается крепким. Доллар США в четверг отступил в область 60,80 руб., но на рынке участились разговоры о вероятности разворота краткосрочного тренда в паре доллар/рубль после того, как ослабнет спрос на российскую валюту в рамках налогового периода в России. Предполагаемый диапазон торгов на пятницу по американской валюте - 60,75-61,65 руб., по евро - 63,50-64,50 руб.

Уже завтра активность внешних инвесторов снизится ощутимым образом, а в понедельник российский рынок будет представлен сам себе, пока католический мир будет отдыхать на рождественских каникулах.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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