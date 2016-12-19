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Развивайся или уходи: Что будут требовать работодатели в новом году

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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 18:56    
В 2017 году работодатели поставят сотрудников перед выбором: развивайся или уходи. Как выяснил портал Superjob.ru, в ближайший год курс на достижение эффективности бизнес-процессов сохранится. Однако управляющие будут не только нанимать более квалифицированных специалистов, но и повышать требования к действующим работникам. Будут ли при этом работодатели больше платить за эффективность? Руководитель исследовательского центра портала Superjob.ru Наталья Голованова считает, что добиться индексации зарплат смогут лишь избранные специалисты.
 
"В ситуации оптимизации штатов и попыток выстраивания как можно более дешевых процессов компании поняли, что качество персонала действительно сильно влияет на результаты бизнеса. Что касается зарплат, то в компаниях очень жесткие бюджеты и на подбор, и на обучение, и на фонд оплаты труда. Но при этом для именно квалифицированного персонала, для звезд компании зарплаты по-прежнему росли, — отметила она. — Мы прогнозируем повышение зарплат опережающими темпами именно для тех талантов и редких высококвалифицированных специалистов, на которых будут ставить в следующем году".
 
Плату за упорный труд работодатели, скорее всего, перенесут в бонусную часть, уверена гендиректор кадрового агентства "Визави Консалт" Валерия Дворцевая. По ее словам, некоторые сотрудники сами научатся назначать цену за свою квалификацию.
 
"Повышать зарплаты как таковые всерьез вряд ли кто-то будет. Скорее, параметры эффективности будут вынесены в бонусную составляющую: в зависимости от уровня специалиста — от ежемесячных до годовых бонусов. Сотрудники разделятся, условно, на две категории — на эффективных и неэффективных, — пояснила она. — Сейчас уже на рынке труда очень большой разброс финансовых ожиданий кандидатов. Первый и второй схожи по профессиональным навыкам, но почему-то один хочет денег в два раза больше, чем другой. Это связано как раз с пониманием, кто эффективен и кто приносит результаты, а кто нет".
 
По данным портала Superjob.ru, в следующем году менее востребованными окажутся бухгалтеры, преподаватели иностранных языков, а также рядовые банковские работники. При этом вырастет спрос на инженеров, IT-специалистов разных областей и банкиров с опытом антикризисного управления.

Юлия КошкинаПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547252/

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Развивайся или уходи: Что будут требовать работодатели в новом году

«Нефть России», 22.12.16, Москва, 18:56   
В 2017 году работодатели поставят сотрудников перед выбором: развивайся или уходи. Как выяснил портал Superjob.ru, в ближайший год курс на достижение эффективности бизнес-процессов сохранится. Однако управляющие будут не только нанимать более квалифицированных специалистов, но и повышать требования к действующим работникам. Будут ли при этом работодатели больше платить за эффективность? Руководитель исследовательского центра портала Superjob.ru Наталья Голованова считает, что добиться индексации зарплат смогут лишь избранные специалисты.
 
"В ситуации оптимизации штатов и попыток выстраивания как можно более дешевых процессов компании поняли, что качество персонала действительно сильно влияет на результаты бизнеса. Что касается зарплат, то в компаниях очень жесткие бюджеты и на подбор, и на обучение, и на фонд оплаты труда. Но при этом для именно квалифицированного персонала, для звезд компании зарплаты по-прежнему росли, — отметила она. — Мы прогнозируем повышение зарплат опережающими темпами именно для тех талантов и редких высококвалифицированных специалистов, на которых будут ставить в следующем году".
 
Плату за упорный труд работодатели, скорее всего, перенесут в бонусную часть, уверена гендиректор кадрового агентства "Визави Консалт" Валерия Дворцевая. По ее словам, некоторые сотрудники сами научатся назначать цену за свою квалификацию.
 
"Повышать зарплаты как таковые всерьез вряд ли кто-то будет. Скорее, параметры эффективности будут вынесены в бонусную составляющую: в зависимости от уровня специалиста — от ежемесячных до годовых бонусов. Сотрудники разделятся, условно, на две категории — на эффективных и неэффективных, — пояснила она. — Сейчас уже на рынке труда очень большой разброс финансовых ожиданий кандидатов. Первый и второй схожи по профессиональным навыкам, но почему-то один хочет денег в два раза больше, чем другой. Это связано как раз с пониманием, кто эффективен и кто приносит результаты, а кто нет".
 
По данным портала Superjob.ru, в следующем году менее востребованными окажутся бухгалтеры, преподаватели иностранных языков, а также рядовые банковские работники. При этом вырастет спрос на инженеров, IT-специалистов разных областей и банкиров с опытом антикризисного управления.

Юлия Кошкина
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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