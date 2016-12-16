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Литовский суд признал обоснованным штраф в 35,6 млн евро, наложенный на "Газпром" - СМИ
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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 18:50
Литовский суд оставил в силе решение Совета по конкуренции, который еще в 2014 году наложил на "Газпром" штраф в размере 35,6 млн евро, передает Reuters.
Штраф два года назад был назначен в связи с тем, что концерн не согласился подписать с компанией Lietuvos energijos gamyba (тогда - Lietuvos energija) сделку по обмену газом, отмечает литовское агентство BNS. По мнению местного антимонопольного ведомства, своим отказом "Газпром" препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа и тем самым нарушил условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos, выданное Советом по конкуренции в 2004 году.