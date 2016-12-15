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Иностранные компании

Акционеры "Латвияс газе" учредили компанию - оператора передачи и хранения газа

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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 18:44    
Акционеры компании "Латвияс Газе" учредили новое предприятие Conexus Baltic Grid ("Конексус Балтик Грид"), которое будет образовано в ходе реорганизации газовой компании, оно займется транспортировкой и хранением газа. Об этом сегодня корр. ТАСС сообщил официальный представитель "Латвияс Газе" Винсентс Макарис.
 
"Акционеры сегодня приняли решение утвердить устав новой компании. Постараемся зарегистрировать ее до конца года, чтобы с 1 января она начала работу", - сказал он.
 
Как уточнил Макарис, после официальной регистрации "Латвияс Газе" передаст Conexus Baltic Grid необходимое имущество для обеспечения функций передачи и хранения газа, включая оборудование Инчукалнского подземного газового хранилища, трубопроводы, программное обеспечение, необходимые для административных процессов основные средства, а также пассивы, а том числе затраты последующих периодов по проектам из фондов ЕС и обязательства перед работниками.
 
В сентябре внеочередное собрание акционеров "Латвияс Газе" поддержало решение о разделе компании. За раздел "Латвияс Газе" тогда выступили все его крупнейшие акционеры, в том числе компания "Газпром", Marguerite Fund, Uniper Ruhrgas International GmbH и "Итера Латвия".
 
Ранее в феврале сейм (парламент) Латвии окончательно утвердил закон о либерализации газового рынка, в соответствии с которым до 3 апреля 2017 года "Латвияс газе" должен быть разделен на два юридически независимых предприятия - оператора систем передачи и хранения газа и оператора систем распределения и торговли природным газом. До 31 декабря 2017 года у оператора системы передачи и хранения газа должен появиться новый владелец.
 
В настоящее время "Латвияс газе" является единственным в Латвии предприятием, которое обеспечивает закупку, хранение, распределение и торговлю природным газом. Крупнейшим акционером "Латвияс газе" является компания "Газпром" (34%), вторую по величине долю имеет Marguerite Fund (28,97%), у Uniper Ruhrgas International GmbH 18,26% акций "Латвияс газе", еще 16% владеет компания "Итера Латвия".
 
Евгений АнтоновПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547250/

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Акционеры "Латвияс газе" учредили компанию - оператора передачи и хранения газа

«Нефть России», 22.12.16, Москва, 18:44   
Акционеры компании "Латвияс Газе" учредили новое предприятие Conexus Baltic Grid ("Конексус Балтик Грид"), которое будет образовано в ходе реорганизации газовой компании, оно займется транспортировкой и хранением газа. Об этом сегодня корр. ТАСС сообщил официальный представитель "Латвияс Газе" Винсентс Макарис.
 
"Акционеры сегодня приняли решение утвердить устав новой компании. Постараемся зарегистрировать ее до конца года, чтобы с 1 января она начала работу", - сказал он.
 
Как уточнил Макарис, после официальной регистрации "Латвияс Газе" передаст Conexus Baltic Grid необходимое имущество для обеспечения функций передачи и хранения газа, включая оборудование Инчукалнского подземного газового хранилища, трубопроводы, программное обеспечение, необходимые для административных процессов основные средства, а также пассивы, а том числе затраты последующих периодов по проектам из фондов ЕС и обязательства перед работниками.
 
В сентябре внеочередное собрание акционеров "Латвияс Газе" поддержало решение о разделе компании. За раздел "Латвияс Газе" тогда выступили все его крупнейшие акционеры, в том числе компания "Газпром", Marguerite Fund, Uniper Ruhrgas International GmbH и "Итера Латвия".
 
Ранее в феврале сейм (парламент) Латвии окончательно утвердил закон о либерализации газового рынка, в соответствии с которым до 3 апреля 2017 года "Латвияс газе" должен быть разделен на два юридически независимых предприятия - оператора систем передачи и хранения газа и оператора систем распределения и торговли природным газом. До 31 декабря 2017 года у оператора системы передачи и хранения газа должен появиться новый владелец.
 
В настоящее время "Латвияс газе" является единственным в Латвии предприятием, которое обеспечивает закупку, хранение, распределение и торговлю природным газом. Крупнейшим акционером "Латвияс газе" является компания "Газпром" (34%), вторую по величине долю имеет Marguerite Fund (28,97%), у Uniper Ruhrgas International GmbH 18,26% акций "Латвияс газе", еще 16% владеет компания "Итера Латвия".
 
Евгений Антонов
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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