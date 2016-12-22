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Инвестиции, финансы

Финансовая аналитика от Альпари: Евро укрепился на торгах в Европе

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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 18:14    
В четверг на торгах в Европе большинство основных валют торгуются в минусе по отношению к американскому доллару. Единственный, кто обновил максимум против него, это евро. За счет резкого роста пары евро/фунт, курс евро/доллар вырос до 1,0470. Кросс-пара в моменте поднялась до 0,8488. На этом фоне британский фунт отступил к уровню 1,2328.
 
Спрос на единую валюту мог вырасти после заявлений представителя ЕЦБ Йенса Вайдмана. Он заявил, что ЕЦБ не следует слишком затягивать с повышением ставок. ЕЦБ расширил программу QE до конца 2017 года, а тут такие заявления. Рынок тонкий, поэтому покупатели со своими союзниками в кроссе очень легко смогли взять отметку 1,0470. Когда в кросс-паре началась нисходящая коррекция, курс евро упал до отметки 1,0446.
 
Активность на рынке Форекс остается низкая. Трейдеры ждут отчетов США по ВВП за третий квартал, заказам на товары длительного использования, личным доходам и расходам. На третью оценку ВВП США за третий квартал можно не обращать внимания – она неинтересна, так как завершается четвертый квартал. Так как пара евро/доллар достигла сопротивления, к закрытию торгов в Европе хочется по ней увидеть снижение в район 1,0439.
 

Владислав Антонов, аналитик АльпариПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547249/

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Финансовая аналитика от Альпари: Евро укрепился на торгах в Европе

«Нефть России», 22.12.16, Москва, 18:14   
В четверг на торгах в Европе большинство основных валют торгуются в минусе по отношению к американскому доллару. Единственный, кто обновил максимум против него, это евро. За счет резкого роста пары евро/фунт, курс евро/доллар вырос до 1,0470. Кросс-пара в моменте поднялась до 0,8488. На этом фоне британский фунт отступил к уровню 1,2328.
 
Спрос на единую валюту мог вырасти после заявлений представителя ЕЦБ Йенса Вайдмана. Он заявил, что ЕЦБ не следует слишком затягивать с повышением ставок. ЕЦБ расширил программу QE до конца 2017 года, а тут такие заявления. Рынок тонкий, поэтому покупатели со своими союзниками в кроссе очень легко смогли взять отметку 1,0470. Когда в кросс-паре началась нисходящая коррекция, курс евро упал до отметки 1,0446.
 
Активность на рынке Форекс остается низкая. Трейдеры ждут отчетов США по ВВП за третий квартал, заказам на товары длительного использования, личным доходам и расходам. На третью оценку ВВП США за третий квартал можно не обращать внимания – она неинтересна, так как завершается четвертый квартал. Так как пара евро/доллар достигла сопротивления, к закрытию торгов в Европе хочется по ней увидеть снижение в район 1,0439.
 

Владислав Антонов, аналитик Альпари
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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