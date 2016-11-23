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Медведев оценил ежегодные инвестиции компаний ТЭК
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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 18:08
Ежегодные совокупные инвестиции компаний ТЭК оцениваются на уровне 3,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Совокупные ежегодные инвестиции компаний ТЭКа оцениваются на уровне 3,5 триллиона рублей. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы эти деньги работали на развитие нашей экономики, а не какой-либо другой. Наши крупнейшие компании при разработке своих инвестпрограмм должны исходить из такого подхода", — сказал премьер.
При этом он отметил, что в четверг была рассмотрена инвестпрограмма "Газпрома".
"Мы сегодня обсуждали инвестпланы "Газпрома". Это относится и к другим компаниям: и к компаниям с госучастием, и к частным компаниям", — отметил он.