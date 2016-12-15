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Экспорт, импорт

России нужно диверсифицировать экспорт в энергетике, заявил Медведев

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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 18:02    
Необходимо диверсифицировать экспорт в энергетике, как по географии, так и по товарной структуре, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
 
"В условиях глобальных изменений на мировых рынках, растущей конкуренции необходима детально продуманная, взвешенная экспортная политика, которая предусматривает максимальное расширение направлений и форматов сотрудничества в области энергетики. Нам нужно серьезно диверсифицировать наш энергетический экспорт и по географии, и по товарной структуре", — сказал Медведев на совещании по проекту энергетической стратегии России на период до 2035 года.
 
Он отметил, что Москва будет развивать в этом плане не только европейское направление, но и энергетическое сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, а также азиатское направление, включая контакты со странами ШОС, БРИКС, а также на двусторонней основе со всеми заинтересованными странами.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547247/

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России нужно диверсифицировать экспорт в энергетике, заявил Медведев

«Нефть России», 22.12.16, Москва, 18:02   
Необходимо диверсифицировать экспорт в энергетике, как по географии, так и по товарной структуре, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
 
"В условиях глобальных изменений на мировых рынках, растущей конкуренции необходима детально продуманная, взвешенная экспортная политика, которая предусматривает максимальное расширение направлений и форматов сотрудничества в области энергетики. Нам нужно серьезно диверсифицировать наш энергетический экспорт и по географии, и по товарной структуре", — сказал Медведев на совещании по проекту энергетической стратегии России на период до 2035 года.
 
Он отметил, что Москва будет развивать в этом плане не только европейское направление, но и энергетическое сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, а также азиатское направление, включая контакты со странами ШОС, БРИКС, а также на двусторонней основе со всеми заинтересованными странами.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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