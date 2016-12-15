«Нефть России», 22.12.16, Москва, 18:02

Необходимо диверсифицировать экспорт в энергетике, как по географии, так и по товарной структуре, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



"В условиях глобальных изменений на мировых рынках, растущей конкуренции необходима детально продуманная, взвешенная экспортная политика, которая предусматривает максимальное расширение направлений и форматов сотрудничества в области энергетики. Нам нужно серьезно диверсифицировать наш энергетический экспорт и по географии, и по товарной структуре", — сказал Медведев на совещании по проекту энергетической стратегии России на период до 2035 года.



Он отметил, что Москва будет развивать в этом плане не только европейское направление, но и энергетическое сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, а также азиатское направление, включая контакты со странами ШОС, БРИКС, а также на двусторонней основе со всеми заинтересованными странами.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547247/ Источник: РИА «Новости» ← Эксперты о цене на нефть в 2017 году: надейся на лучшее, готовься к худшему Медведев оценил ежегодные инвестиции компаний ТЭК → Новости net.finam.ru