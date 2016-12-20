«Нефть России», 22.12.16, Москва, 17:54

Мировые цены на нефть настолько сильно вошли в нашу жизнь, что уже каждая домохозяйка знает, от чего зависит курс рубля и "здоровье" нашей экономики. Поэтому прогнозам по стоимости "черного золота" уделяется особое внимание.



В будущем году Красного Петуха по восточному календарю опрошенные РИА Новости аналитики в среднем ожидают цены на уровне 60 долларов за баррель североморской нефтяной смеси марки Brent (против текущей среднегодовой цены в 45,81 доллара). Самые оптимистичные прогнозируют котировки в районе 70 долларов за баррель, осторожные — около 50 долларов. Практически все эксперты ожидают продолжения роста спроса на нефть, а значит неминуемого постепенного восстановления цен.



В то же время прогнозы экспертов связаны с множеством "но". Прежде всего, пристальное внимание в следующем году будет уделяться исполнению соглашения нефтяных держав по сокращению добычи. Вторым "но" станет способность США восстановить производство сланцевой нефти после ожидаемого роста цен, что в конечном итоге может нивелировать эффект от урезания добычи и повышения потребления.



Таким образом, в следующем году простая житейская формула "надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему" будет как никогда актуальной.



Обещать — не значит сократить



Следующий год станет настоящей проверкой на прочность обещаний, взятых на себя мировыми нефтедобытчиками в уходящем 2016 году. ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Неделей позже прошла встреча ОПЕК с нефтедобывающими странами вне организации, которые также решили с 1 января умерить свой нефтяной аппетит на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение рассчитано на полугодие с возможностью пролонгации.



"Как бы позитивно не расценивали эксперты эпохальное решение ОПЕК и стран вне организации, участники рынка, тем не менее, будут ориентироваться не на декларации, а на фактический баланс (спроса и предложения – ред.) и вектор его изменения. При этом, учитывая ажиотаж игроков нефтяного рынка, следует ожидать высокую волатильность цен, как из-за несбывшихся, так и сбывшихся ожиданий", — сказал ведущий аналитик компании "Алгоритм Топливный Интегратор" Виктор Костюков.



Британский нефтяной аналитик Джон Холл, возглавляющий консалтинговую фирму Alfaenergy, в свою очередь, полагает, что в течение года цена марки Brent будет держаться примерно на уровне 60 долларов за баррель с возможным ростом до 65 долларов в зависимости от слухов на рынке. "Но, когда мы получим первые признаки того, придерживаются ли нефтедобытчики договоренности или нет, рынок может пойти в любую сторону: либо обратно вниз до 50 долларов за баррель и ниже, или вверх к 70 долларам", — сказал эксперт.



При этом как это часто бывает, про новогодние обещания забывают, как только заканчиваются праздничные дни, поэтому недоверие участников рынка к договоренностям нефтедобытчиков велико. И это неслучайно, ведь в последнее время члены ОПЕК стабильно превышали установленные квоты на добычу, не повышая их предел. "В течение последних двух лет ОПЕК постоянно увеличивала добычу, и в настоящее время добывает вблизи своего потенциала. Это означает, что, хотя и возможно некоторое мошенничество в виде общей неспособности сократить или сокращения на меньший объем, чем обещано, то крупный обман в виде фактического увеличения добычи маловероятен", — считают аналитики Sberbank CIB.



В то же время некоторые аналитики ожидают перехода от профицита сырья на рынке к его дефициту. "Если страны в полной мере выполнят обязательства по сокращению добычи, уже в первом квартале, то мы ожидаем дефицита на рынке нефти в 570 тысяч баррелей в день и роста дефицита до 810 тысяч баррелей в день во втором квартале. Продление соглашения об ограничении добычи на второе полугодие 2017 года – в этом случае дефицит вырастет в третьем квартале до 1,67 миллиона баррелей в день и до 1,82 миллиона баррелей в день в четвертом квартале", — прогнозирует замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.



Недостаток нефти на рынке не исключает и старший аналитик VYGON Consulting Мария Белова. "Если исходить из того, что все договорившиеся в декабре страны ответственно отнесутся к выполнению взятых на себя обязательств по регулированию объемов добычи, дисбаланс с конца 2016 года до середины 2017 года полностью исчезнет, при прочих равных условиях даже возникнет дефицит в размере 1,6 миллиона баррелей в сутки", — полагает она. В среднем по 2017 году эксперт VYGON Consulting ожидает стоимость Brent в пределах 55 долларов за баррель.



США наступают на пятки



Другим фактором на рынке, за развитием которого будут наблюдать в следующем году, является динамика добычи сланцевой нефти в США, которую некоторые эксперты называли виновницей текущего перепроизводства сырья. При этом аналитики несколько расходятся в прогнозах относительно уровня цен, при котором сланцевая добыча начнет активно восстанавливаться.



"Существует риск, что может произойти замещение выбывающих объемов добычи со стороны США, где уже в текущих ценовых условиях к середине 2017 года ожидается прирост сланцевой добычи на 0,3 миллиона баррелей в сутки", — сказала Белова из VYGON Consulting. Примерно такой же рост добычи американской сланцевой нефти в 2017 году ожидает и глава Минэнерго РФ Александр Новак.



В то же время Танурков из группы АКРА полагает, что для активного роста добычи сланцевым производителям США необходим уровень выше 65 долларов за баррель.



"Мы не ожидаем резкого восстановления темпов роста добычи в США при ценах ниже 65 долларов за баррель, полагаем, что с точки зрения интересов стран производителей нефти, целесообразно сохранение ограничений на добычу до тех пор, пока цены на нефть не превысят этот уровень…. По нашему мнению, несмотря на рост объемов бурения в США в последние 7 месяцев для стабилизации добычи сланцевой нефти в США на текущих уровнях необходим еще примерно рост на 60% объемов бурения. При этом рост добычи нефти в США с темпами, опережающими среднемировой темп роста спроса на нефть, возможен при ценах от 70 долларов за баррель", — отметил эксперт.



"В краткосрочной перспективе нефти марки Brent удастся подняться выше 60 долларов за баррель, но в дальнейшем, активизация сланцевой добычи в Штатах приведет к росту предложения на рынках и, соответственно, будет давить на цены. Это приведет к снижению рынка и его консолидации в районе 52,5–57 долларов за баррель, что и определит среднегодовую цену нефти", — заключил аналитик группы компаний "Финам" Богдан Зварич.



Кроме того, фактором сдерживания роста мировых цен на нефть в следующем году может стать укрепление курса доллара, что делает нефть более дорогим товаром для держателей других валют.



"Продолжение роста ставок ФРС США будет оказывать поддержку доллару, тем не менее, завершение программ количественного смягчения (в первую очередь в ЕС), ускорение роста развивающихся экономик и рост инфляции в США могут развернуть тренд на укрепление доллара к концу 2017 года", — отмечает эксперт группы АКРА.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547246/ Источник: РИА «Новости» ← Цены на бензин в РФ за неделю выросли на 3 коп., дизтопливо подорожало на 28 коп. - Росстат России нужно диверсифицировать экспорт в энергетике, заявил Медведев → Новости net.finam.ru