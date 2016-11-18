«Нефть России», 22.12.16, Москва, 17:48



Средние потребительские цены на бензин в России за прошедшую неделю - с 12 по 18 декабря - выросли на 3 копейки и составили 36,31 руб. за л, цены на дизтопливо увеличились на 28 копеек - до 36,63 руб. С начала года цены на бензин выросли на 3,7%, на дизельное топливо - на 2,7%, сообщается в материалах Росстата.



В частности, средняя потребительская цена на бензин марки Аи-76/Аи-80 на 19 декабря составила 33,60 руб. (на 12 декабря - 33,59 руб.), Аи-92/Аи-93 - 35,23 руб. (35,19 руб.), Аи-95 и выше - 38,36 руб. (38,33 руб.). Цена на дизельное топливо составила 36,63 руб. (на 12 декабря - 36,35 руб.).



За прошедшую неделю в 38 центрах субъектов России отмечался рост цен на автомобильный бензин. Более всего цены на него увеличились в Симферополе - на 1,1% и Чите - на 0,8%.

Снижение цен на бензин в Кургане составило 0,5%, Пскове - 0,1%.



В Москве за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге - не изменились.



На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 33,89 до 36,70 руб. за литр, марки Аи-95 и выше - от 37,19 до 40,60 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) стоил от 34,50 до 36,29 руб., марки Аи-95 и выше - от 37,90 до 40,04 руб. за литр.



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